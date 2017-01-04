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Ваш источник новостей медицины и актуальной информации по медицине, медицинских исследованиях, фармакологии, новых препаратах в Украине, красоте, а также других необходимых медицинских данных. Журнал рассчитан как на работников медицинской и фармакологической сферы - врачей, провизоров, фармацевтов, студентов медицинских и фармацевтических ВУЗов, так и для пациентов.

Новости медицины, красоты и медицинские исследования

Итальянское наращивание волос

Далеко не все женщины могут похвастать пышными и роскошными прядями, поэтому так востребованы квалифицированные мастера парикмахерского искусства, которые помогают удлинить волосы, сделать шевелюру гуще, достигая ощутимых результатов независимо от наследственности. Эта процедура отличается безопасностью, безболезненностью и выполняется довольно быстро - до 2-х часов.
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Автор: Мирра Любивая, 4.01.2017 в 16:50:53

Энтеросорбенты на страже против прыщей

Известно, что с прыщами и прочими воспалениями на коже нужно начинать бороться изнутри. Порой прыщи и угревая сыпь - это не недостаток ухода за кожей, так как очагом может служить инфекция в самом организме. Все чаще дерматологи и косметологи рекомендуют попринимать курс сорбентов, с помощью которых быстро выводятся ядовитые компоненты из крови и лимфы. Вследствие этих мероприятий кожные покровы очищаются
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Автор: Мирра Любивая, 4.01.2017 в 15:57:55

Какие бьюти-процедуры стоит пройти перед праздниками

Именно в новогоднюю ночь каждая девушка желает блистать, быть яркой, заметной, красивой и лучшей в своем окружении, чтобы весь последующий год ослеплять своей привлекательностью других.
Однако перед тем, как выбрать нарядное платье, важно обратить внимание на состояние кожи лица и тела, ведь только ухоженная женщина обладает положительной энергией. Итак, какие бьюти-процедуры стоит пройти перед торжеством, чтобы войти в год Огненного Петуха во всей красе
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Автор: Мирра Любивая, 30.12.2016 в 21:31:22

Новая рождественская коллекция макияжа от Lancome - Paris en Rose

Французский косметический бренд Lancome к каждому Рождеству предлагает своим поклонницам насладиться яркостью и волшебством этого праздника, поэтому выпускает новые рождественские коллекции. Так, в конце 2016 года креативным директором по макияжу компании Lancome - Лизой Элдридж - была представлена коллекция косметики под названием Paris en Rose. Вдохновил на ее создание сам Париж
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Автор: Мирра Любивая, 30.12.2016 в 19:58:32

Что сделать для красоты ног, если замучил варикоз?

Едва заслышав о "варикозе" сразу возникает ассоциация с пожилым человеком и молодых не касается никоим образом. Однако, как показывает практика, варикозное расширение вен может дает о себе знать уже в раннем возрасте - с 14-15 лет.
Как определить наличие варикоза у человека?
Варикозное расширение вен заметная патология. При наличии хотя бы одной расширенной вены, она набухает
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Автор: Мирра Любивая, 30.12.2016 в 18:46:58

Новогоднее торжество для детей

Организация новогодних мероприятий – это всегда приятная суета, ожидание волшебства и сказки. И главным в ходе праздничного водоворота не забыть о самых маленьких участниках новогоднего празднества.
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Автор: admin, 30.12.2016 в 11:22:36

Android-приставки для телевизоров

Сегодня большой популярностью пользуются так называемые SMART телевизоры и приставки со Смарт ТВ. Однако, в последнее время на рынке лидируют Smart box с расширенными возможностями для пользователей. Самое главное отличие в том, что, например в смартбокс Minix Neo U9-H установлено программное обеспечение на базе процессора Amlogic S912-H, которое превращает обычный телевизор в компьютер с большим экраном. Что дает такой бокс? В приставке все те функции, которыми обладают смартфоны или планшеты
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Автор: Мирра Любивая, 29.12.2016 в 13:03:55

Зимние маски, которые помогут коже выглядеть свежей и подтянутой

Морозы и холода негативно отражаются на коже, лицо часто обветренное, кожа шелушится, краснеет. При правильном уходе такие ситуации просто не возникнут. Самое главное - помнить, что делая питательные маски, кожа в зимний сезон будет выглядеть очаровательной, нежной и бархатистой. Очень часто домашние маски делают из тех продуктов и компонентов, которые находятся под рукой
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Автор: Мирра Любивая, 28.12.2016 в 19:52:54

Убираем второй подбородок неинвазивными методами

Что только не придумывают женщины для того, чтобы выглядеть красиво. Многие готовы терпеть болезненные процедуры, вроде пластических операций и долгих реабилитационных периодов, только бы предстать моложе, чем есть на самом деле. А чего стоит только биоэпиляция?! Правда, есть и более приятные процедуры вроде SPA, массажа, маникюра
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Автор: Мирра Любивая, 28.12.2016 в 19:11:43

Водонагреватель Ariston BLU EVO R 10 U/3 – компактный кухонный бойлер со стильным дизайном

Водонагреватель Ariston BLU EVO R 10 U/3

На этот раз итальянским производителям удалось выпустить компактный, мощный, яркий водонагреватель Ariston BLU EVO R 10 U/3, его футуристичный дизайн играет главную роль и влияют на форму корпуса. Подобное стилевое оформление создает эффект, когда бойлер превращается в маленький вместительный кубик, выгодно вписывающийся в любом уголке под раковиной, но не затеряется там. Вся линейка накопительны
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Автор: admin, 28.12.2016 в 14:56:19

Доставка воды в офис по Киеву: гарантия здоровья и работоспособности трудового коллектива

Вода – базовая потребность человека и часть его пищевого рациона. Дегидратация организма приводит к постепенному снижению реакции и работоспособности, провоцирует беспричинное чувство усталости и апатии. Особенно важно не забывать о восполнении водного баланса в условиях напряженной офисной работы, требующей быстрой реакции и умственного труда.
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Автор: admin, 28.12.2016 в 14:53:27

Глазирование волос: блеск и цвет в одном

Что собой представляют ухоженные волосы? Это прежде всего здоровые волосы, и их здоровье отражается в блеске, укладке, стрижке, профессиональной окраске. Из-за предъявляемых требований к волосам, многочисленных укладок горячим воздухом, окрашиваний, волосы становятся тусклыми, безжизненными. Поэтому рекомендуются оздоравливающие локоны процедуры: ламинирование, экранирование и глазирование.
Итак, глазирование волос - уникальная лечебная процедура
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Автор: Мирра Любивая, 27.12.2016 в 15:41:30
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Криолифтинг, как еще одна методика омоложения

Первые признаки старения в первую очередь отражаются на лице человека. В глаза окружающим бросаются морщины, сам человек замечает, что кожа становится менее эластичной и упругой, происходят изменения в чертах лица. Для обновления кожи предлагаются разные методики: использование ультразвука, электрического тока, ботокса, наполнителей. Но ведь можно попробовать морщины заморозить.
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Автор: Мирра Любивая, 27.12.2016 в 14:45:08

Как бороться с целлюлитом? Комплексно и радикально!

Казалось бы, о целюллите известно уже все и много всего перепробовано, а он как был так и остается постоянным спутником. От ненавистной апельсиновой корки помогут избавиться только радикальные способы!
1. Если есть лишний вес, лучше всего обратиться к диетологу, который пересмотрит режим питания своего пациента и подключит продукты, успешно борющиеся с жировыми запасами, фиброзом и отеками. Обычно там, где есть воспаления, скапливается жир.
2. Для упругой и подтянутой кожи потребуется уделять время физической активности
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Автор: Мирра Любивая, 26.12.2016 в 17:09:00

Какие средства помогут сделать брови идеально красивыми?

Четкой формы брови являются основой удачного макияжа. Если под рукой будут средства, придающие бровям насыщенный оттенок, позволяют корректировать густоту, а значит макияж получится на все 100% удачным.
1. Карандаш-автомат от Beautydrugs - Micromatic Brow Pencil с микротонким грифелем, которым можно без труда дорисовать волоски, сделать брови более объемными с равномерным оттенком. Микродиаметр карандаша отличается
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Автор: Мирра Любивая, 26.12.2016 в 16:50:21
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