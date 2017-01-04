Медицинский центр АИЛАЗ
Новейший и самый точный лазер в Украине для лазерной коррекции зрения.
В клинике установлено наиболее современное в Украине лазерное оборудование для коррекции зрения!
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Организация новогодних мероприятий – это всегда приятная суета, ожидание волшебства и сказки. И главным в ходе праздничного водоворота не забыть о самых маленьких участниках новогоднего празднества.
На этот раз итальянским производителям удалось выпустить компактный, мощный, яркий водонагреватель Ariston BLU EVO R 10 U/3, его футуристичный дизайн играет главную роль и влияют на форму корпуса. Подобное стилевое оформление создает эффект, когда бойлер превращается в маленький вместительный кубик, выгодно вписывающийся в любом уголке под раковиной, но не затеряется там. Вся линейка накопительны