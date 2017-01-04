Казалось бы, о целюллите известно уже все и много всего перепробовано, а он как был так и остается постоянным спутником. От ненавистной апельсиновой корки помогут избавиться только радикальные способы!1. Если есть лишний вес, лучше всего обратиться к диетологу, который пересмотрит режим питания своего пациента и подключит продукты, успешно борющиеся с жировыми запасами, фиброзом и отеками. Обычно там, где есть воспаления, скапливается жир.2. Для упругой и подтянутой кожи потребуется уделять время физической активности