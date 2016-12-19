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→ Какими являются процедуры в салонах красоты классическими и неизменными из года в год?
Классические процедуры, выполняемые в салонах красоты:
- эпиляция ног, рук, подмышек, зоны бикини. Это важный атрибут любой современной женщины - открытые участки тела без волос. И самым эффективным средством является лазерная эпиляция, в ходе которой разрушаются волосяные луковицы. Для того, чтобы в дальнейшем в этой зоне волосы больше не росли повторять ее нужно регулярно с перерывом в 5-6 недель. Отличный результат показывает и фотоэпиляция, которая также предполагает разрушение луковицы волоса. Чтобы произвести процедуру нужна специальная установка - аппарат и квалифицированный специалист, имеющий опыт проведения удаления волосяного покрова с кожи человека.
- массаж. Классический массаж расслабляет организм, что позволяет избавиться от лишнего напряжения, устранения усталости, избавлению от стрессов. К популярным процедурам массажа, проводимым в салонах красоты относятся SPA-процедуры по устранению целлюлита. Таким образом не только расслабляется тело, но и корректируется фигура. Популярны массажи с использованием меда и шоколада, которые в этом году на пике популярности.
- маникюр и педикюр. Это одна из обязательных процедур, выполняемых всеми посетительницами салонов красоты. Профессиональный уход за ногтями на руках - маникюр - это самая распространенная процедура в данной категории. Предлагается мастерами классический, аппаратный, французский, SPA-маникюр. Педикюр пользуется спросом в основном в весенне-летний период, когда носится открытая обувь. Но нередко педикюр служит не только для красоты, но и для оздоровления. Выполняются ванночки для ног, ногтей и оздоровительный массаж.
Для того, чтобы найти салон красоты и мастера в Киеве, можно воспользоваться услугой сайта SalonHunter.com. Благодаря уникальной форме на сайте вы сможете круглосуточно записаться в салон красоты, даже ночью. Выбирать салон и мастера гораздо удобнее, так как можно опираться на отзывы людей, побывавших уже на процедурах красоты.
Сегодня к модным относятся также процедуры отбеливания зубов, окрашивание, стрижки, укладку волос. Здесь можно за короткое время сравнить предложения, поступающие от салонов красоты и записаться в тот салон, который понравился. Пользоваться сервисом удобно и при этом не требуется ничего платить. Это уникальная возможность узнать о проводимых в любимых салонах акциях, выбрать мастера территориально близко к вашему дому или работе.
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Автор: Мирра Любивая, 19 декабря 2016

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