→ Способы лечения межпозвонковой грыжи

Сталкиваясь с межпозвоночной грыжей многие знают насколько это нестерпимая боль, поэтому желают от нее поскорее избавиться. На сегодняшний день существует несколько методов, позволяющих избавиться от межпозвоночной грыжи:

- консервативное;

- хирургическим путем

Чтобы врач-невролог смог поставить правильный диагноз и назначить лечение, определяется степень выпячивания межпозвоночной грыжи, ее негативное отражение на самочувствии пациента, а именно, насколько глубоко воздействие на нервные окончания спинного мозга и сами корешки. Перед тем, как принять решение относительно методики лечения, назначаются исследования: КТ, рентгенографию, общие анализы. Следует помнить, что консервативная терапия может затянуться не на один месяц. Если уверяют, что от грыжи можно избавиться моментально - лучше не доверять таким горе-специалистам свое здоровье.

К этапам консервативного лечения относятся:

- терапия медикаментами;

- мануальная терапия, выполнение массажей;

- лечебная физкультура;

- посещение физиопроцедур.

Только при использовании всех вышеперечисленных этапов, можно постепенно избавиться от мучительных и болезненных симптомов, сопровождающих пациента. Для выздоровления в интересах самого пациента рекомендуется начать вести образ жизни, исключая причины, приведшие к межпозвонковой грыжи в любом из отделов позвоночника.

Лечение межпозвоночной грыжи может проводиться с помощью оперативных высокотехнологичных аппаратов. Операция назначается в тех случаях, когда не наблюдаются положительные изменения в состоянии больного при использовании консервативных методах, если есть риск возникновения необратимых изменений в позвоночнике, при сильном повреждении. В большинстве случаев используют малоинвазивную технику удаления грыжи, когда используется миниатюрный эндоскоп и инструмент-манипулятор. Операция в проводится под контролем нейрохирурга, который видит на экране все патологические изменения в позвоночных тканях.

Для тех, кто старается все-таки избежать хирургического вмешательства, могут предложить:

- фонофорез, микроволновая терапия;

- локальная инъекционная терапия;

- вытяжение позвоночника ручным или аппаратным способом;

- подбираются поясничные корсеты, шейные воротники, используют стельки от проявления плоскостопия.