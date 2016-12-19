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→ Способы лечения межпозвонковой грыжи

Сталкиваясь с межпозвоночной грыжей многие знают насколько это нестерпимая боль, поэтому желают от нее поскорее избавиться. На сегодняшний день существует несколько методов, позволяющих избавиться от межпозвоночной грыжи:
- консервативное;
- хирургическим путем
Чтобы врач-невролог смог поставить правильный диагноз и назначить лечение, определяется степень выпячивания межпозвоночной грыжи, ее негативное отражение на самочувствии пациента, а именно, насколько глубоко воздействие на нервные окончания спинного мозга и сами корешки. Перед тем, как принять решение относительно методики лечения, назначаются исследования: КТ, рентгенографию, общие анализы. Следует помнить, что консервативная терапия может затянуться не на один месяц. Если уверяют, что от грыжи можно избавиться моментально - лучше не доверять таким горе-специалистам свое здоровье.
К этапам консервативного лечения относятся:
- терапия медикаментами;
- мануальная терапия, выполнение массажей;
- лечебная физкультура;
- посещение физиопроцедур.
Только при использовании всех вышеперечисленных этапов, можно постепенно избавиться от мучительных и болезненных симптомов, сопровождающих пациента. Для выздоровления в интересах самого пациента рекомендуется начать вести образ жизни, исключая причины, приведшие к межпозвонковой грыжи в любом из отделов позвоночника.
Лечение межпозвоночной грыжи может проводиться с помощью оперативных высокотехнологичных аппаратов. Операция назначается в тех случаях, когда не наблюдаются положительные изменения в состоянии больного при использовании консервативных методах, если есть риск возникновения необратимых изменений в позвоночнике, при сильном повреждении. В большинстве случаев используют малоинвазивную технику удаления грыжи, когда используется миниатюрный эндоскоп и инструмент-манипулятор. Операция в проводится под контролем нейрохирурга, который видит на экране все патологические изменения в позвоночных тканях.
Для тех, кто старается все-таки избежать хирургического вмешательства, могут предложить:
- фонофорез, микроволновая терапия;
- локальная инъекционная терапия;
- вытяжение позвоночника ручным или аппаратным способом;
- подбираются поясничные корсеты, шейные воротники, используют стельки от проявления плоскостопия.

 

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Автор: Мирра Любивая, 19 декабря 2016

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