→ Ионофорез как эффективное средство для омоложения

На сегодняшний день редко можно встретить человека с безупречной кожей лица и тела. Законы физики, в числе которых закон всемирного тяготения, одинаков для всех, поэтому ионофорез в косметологии приобрел большую популярность. Это процедура, которая абсолютно безболезненна, выполняется быстро, обеспечивая положительный результат. Ионофорез не вызывает покраснений, раздражений на коже и других негативных реакций.

Ионофорез кожи - что это такое?

Технология ионофореза заключается в том, что гальванический ток с низким напряжением тонизирует мускулатуру и сосуды кожных тканей, а это в целом положительно сказывается на состоянии кожи, разглаживает ее, способствует улучшению кровообращения в глубоких слоях дермы, стимулируются обменные процессы.

В каких случаях показан ионофорез кожи лица и тела?

Данная процедура универсальна, поэтому ее рекомендуется выполнять в случаях:

- целлюлит;

- мимические морщины;

- угревая сыпь, акне, комедоны;

- мешки под глазами, отечность;

- увядание кожи и старение;

- расширенные поры.

Для достижения продолжительного эффекта рекомендуется проводить ионофорез от 3-х до 10-ти сеансов.