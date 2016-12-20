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→ Ионофорез как эффективное средство для омоложения

На сегодняшний день редко можно встретить человека с безупречной кожей лица и тела. Законы физики, в числе которых закон всемирного тяготения, одинаков для всех, поэтому ионофорез в косметологии приобрел большую популярность. Это процедура, которая абсолютно безболезненна, выполняется быстро, обеспечивая положительный результат. Ионофорез не вызывает покраснений, раздражений на коже и других негативных реакций.

Ионофорез кожи - что это такое?

Технология ионофореза заключается в том, что гальванический ток с низким напряжением тонизирует мускулатуру и сосуды кожных тканей, а это в целом положительно сказывается на состоянии кожи, разглаживает ее, способствует улучшению кровообращения в глубоких слоях дермы, стимулируются обменные процессы.

В каких случаях показан ионофорез кожи лица и тела?

Данная процедура универсальна, поэтому ее рекомендуется выполнять в случаях:
- целлюлит;
- мимические морщины;
- угревая сыпь, акне, комедоны;
- мешки под глазами, отечность;
- увядание кожи и старение;
- расширенные поры.
Для достижения продолжительного эффекта рекомендуется проводить ионофорез от 3-х до 10-ти сеансов.

 

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Автор: Мирра Любивая, 20 декабря 2016

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