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→ Признаки того, что волосам требуется обновление
К признакам того, что волосы нуждаются в обновлении и стрижке указывают потеря блеска волос, отсутствие объема, волосы становятся непослушными.
Итак, если в последнее время волосы стали вести себя иначе, чем обычно, достаточно всего лишь записаться к парикмахеру. Когда волосы теряют свой цвет, быстро вымывают краску, очень часто это указывает на то, что они устали и перестали воспринимать краску. Их нужно освежить благодаря стрижке.
Укладка волос занимает все больше времени. Кажется, все точно так же, как и неделю назад, используется та же косметика, те же движения расческой, феном или утюжком, а прическа все хуже. Обычно это происходит если волосам не подходит шампунь или большая влажность, но вероятнее всего, пришло время подстричься.
Сухие и секущиеся кончики. Секущиеся кончики - это очевидный признак того, что пора идти к своему парикмахеру. Обычно обновлять кончики рекомендуется раз в 8 недель.
Непослушные локоны. Спутыванию подвергаются именно проблемные волосы. Если трудно расчесываться после мытья головы, не используя специальные средства и масла, можно попробовать только обновить кончики волос, чтобы они стали снова рассыпчатыми и отлично держались в прическе.
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Автор: Мирра Любивая, 20 декабря 2016

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