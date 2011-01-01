→ Что дает определение типа старения кожи?

Иногда мы сталкиваемся с тем, что омолаживающие кремы малоэффективны. Дело в том, что большая часть успеха зависит от собственной антивозрастной программы, которая запускается в человеке к определенному жизненному этапу. Для составления успешной программы профилактики старения кожи, очень важно определить свой тип старения.Обнаружено в ходе ряда исследований и наблюдений, что все мы стареем по-своему. Специалистами выделены основные морфотипы человека и это помогает подобрать соответствующий уход, долгое время наслаждаться молодостью. От типа старения зависит насколько быстро лицо будет меняться по прошествии времени:- обвиснут ли щеки;- насколько велика вероятность появления мешков под глазами;- нависнут ли веки над глазницами;- появятся ли мелкие морщины по всему лицу;- будут ли неровности на лице из-за глубоких морщин.Итак, лучше всего доверить оценку типа старения кожи специалисту, который поможет в определении вашего типа старения:- усталый;- мелкоморщинистый;- мускульный;- деформационный.Не стоит отчаиваться, если установлен один из вышеназванных типов старения. Это лишь возможность поработать в выбранном направлении. Выбранная антивозрастная программа позволит еще долгое время не задумываться о типе старения.