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→ Основная задача щеток для умывания - очистка пор

Очищающие щетки созданы для регулярного умывания и приобретают они все большую популярность. Такие средства, как лосьоны и тоники, задача которых снять косметику, не способны избавить от глубоких загрязнений, вредных бактерий. Этот гаджет позволяет не только эффективно очистить поры лица от грязи, но и помочь коже стать красивой, без расширенных пор. Если регулярно пользоваться щетками для умывания, она приобретает ухоженный вид, как после профессионального пилинга или чистки лица у косметолога. К одним из лучших щеток, используемых для утреннего и вечернего ритуала освежения кожи лица, относятся брендовые щетки DE.CO. Они представлены двух видов: механическая и электрическая.
Благодаря этой щетке можно избавить нежные покровы лица от загрязнений, очистить поры от черных точек и угрей. В щетке содержатся 25000 микрощетинок, которые действуют без травматизма и раздражения. Рекомендуется пользоваться щеткой 2-3 раза в неделю.
Электрощетка для эффективного очищения лица
Электрическая щетка DE.CO. - превосходный вариант для желающих не выходя из дома организовать надлежащий и полноценный уход за кожей, сделать его гораздо эффективнее. Она работает аналогичным образом, только в нее установлены батарейки, выполняющие колебательные движения. При этом кожа не растягивается и не травмируется. Рекомендуется такой щеткой пользоваться 2-3 раза в неделю в течение 3 месяцев. 

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 19:56

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