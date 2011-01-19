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→ Парфюмированная вуаль для волос

Новинка в парфюмерии - ароматная вуаль. О ней знают еще очень мало людей. Чем вуали лучше туалетной воды?
Кем была изобретена вуаль для волос?
Появлению на свет дымка для волос должна быть благодарна модному бренду Estee Lauder. Было замечено голливудской актрисой Долорес Дель Рио, что все мужчины без ума от того, как она расчесывает волосы, капнув на расческу капельку любимых Youth Dew - легендарного аромата, увидевшего свет в далеком 1953 году. До настоящего времени данный тип ароматизации распространен среди современниц.
Известно, что волосы, как губка впитывают окружающие ароматы. Пористость волос позволяет их успешно ароматизировать. Поэтому можно смело окутать с утра приятной дымкой свои волосы, чтобы они весь день восхищали своим запахом свою хозяйку и ближайшее окружение.
Если говорить о парфюмах, то они не подходят для ароматизации волос. В них содержатся спирты, которые сушат локоны. К тому же, парфюмерные композиции создаются таким образом, чтобы раскрываясь на коже постепенно, преобразовываться из одного аромата в другой. С волосами это не пройдет.
Отличительные черты вуали для волос:
- минимальное содержание спирта;
- легкая парфюмерная формула, не отягчающая волосы;
- могут содержаться полимеры, защищающие волосы от ультрафиолета.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 18:26

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