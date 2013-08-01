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→ Где и как происходит лечение от наркотической зависимости
В настоящее время проблема наркомании стоит довольно остро, поэтому общество ищет разные пути решения вопросов, связанных с этой бедой. Сейчас предлагается пройти лечение в разных специализированных центрах:
- коммерческих (частная основа);
- государственных;
- религиозных;
- работающие в соответствии с авторскими методами;
- поселения наркозависимых;
- работающих по принципу терапевтических сообществ наркозависимых.
В большинстве случаев в этих центрах предлагается только снятие физической зависимости от наркотиков, после чего рекомендуется и психологическая поддержка таких специалистов: невропатологов, психологов, психотерапевтов, наркологов. Однако, как показывает практика, одно лишь устранение физической тяги к наркотическим веществам довольно часто оказывает нулевое воздействие на человека. Самое главное - это уменьшение тяги к наркотикам, так как психологически наркоман на всю жизнь становится зависимым.
Для того, чтобы лечение наркомании было успешным, необходимо пройти три важных этапа:
1. Провести комплексное обследование, чтобы выявить уровень физической и психологической выносливости. В результате полученных сведений можно корректировать лечение.
2. Лечение начинается с того самого момента, когда пациент осознает свое состояние, понимает, что ему из этого круга довольно сложно, практически невозможно вырваться в одиночку, без поддержки специалистов. Благодаря работе психотерапевтов наркоман начинает понимать, что он нуждается в посторонней помощи. На этом этапе появляется возможность направить мысли и стремления зависимого человека в более нравственное русло, он начинает воспринимать духовные ценности.
3. Осуществляется социальная адаптация, когда человек находит себя в этом мире, желает быть полезным, восстанавливается работоспособность.
Важным моментом в лечении является анонимность. Очень часто именно в этом случае человек начинает признавать себя больным, делает определенные шаги навстречу к избавлению от зависимости. В этом случае не появится клеймо "бывший наркоман", что позволяет влиться в общество без проблем и сложностей, сразу, как только завершится процесс реабилитации.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 18:28

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