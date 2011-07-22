→ МРТ - зачем проводится это обследование?

Магнитно-резонанасная томография в последние десять лет стала тем медицинским термином, которым пользуются не только практикующие врачи, но и их пациенты. Благодаря магнитно-резонансной томографии врачи могут решать довольно сложные медицинские задачи, подтверждать предварительный диагноз или устанавливать другой. Довольно часто пациенты пытаются представить себе что такое магнитно резонансная томография исходя из обрывочных данных. Из-за недостатка поступаемой информации создаются проблемы у врачей.

Что собой представляет магнитно-резонансная томография?

Итак, МРТ - это получение диагностических данных о здоровье пациента, который используется на основе ядерно-магнитного резонанса. Данный метод не имеет никакого отношения с радиоактивным частицам, несущим угрозу жизни и здоровью пациента. МРТ применяется для обследования всех органов и систем организма.

Эффективен для проведения диагностики:

- органов брюшной полости;

- позвоночника;

- грудной клетки;

- головного и спинного мозга;

- суставов;

- исследование сосудистой системы.

Благодаря используемому современному оборудованию МРТ специалисты исследуют все участки тела и получают самые достоверные результаты.

Есть возможность проводить обследования у следующей категории пациентов:

- детей раннего возраста;

- пациентов, масса которых не превышает 120 кг;

- беременных пациенток, если того требуют медицинские показания.

Какие заболевания могут быть обнаружены при проведении МРТ?

- злокачественные или доброкачественные новообразования;

- изменения в головном мозге;

- заболевания мочеполовой системы;

- болезни гипофиза;

- инфекции суставов, причины их патологии, степень поражения;

- пороки сердца.

Для проведения диагностики путем МРТ нет необходимости тщательно готовиться. Но потребуется на время проведения процедуры снять ювелирные украшения, заколки, часы, протезы. В одежде не должно быть ничего металлического. Потребуется также снять слуховой аппарат, если он есть. Продолжительность МРТ - 15-30 минут.

Благодаря МРТ во многих случаях специалисты обнаруживают те или иные отклонения в органах и системах, выявляют заболевания на ранних стадиях.