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→ Виды зубного протезирования
Зубное протезирование - это большая часть стоматологических навыков и умений, которые позволяют восстановить поврежденные или потерянные в ряде случаев элементы зубного ряда. Для этой цели создаются специальные конструкции - протезы.

Известно на сегодняшний момент о существовании следующих видов зубного протезирования:

- съемное;
- несъемное;
- условно-съемное;
- комбинированное.
Данная классификация отображает основные характеристики стоматологических конструкций, используемых стоматологами-ортодонтами. При съемном протезировании пациенту предлагаются протезы, которые можно снимать самостоятельно, выполнять гигиенические процедуры и устанавливать на место. При несъемном протезировании устанавливаются постоянные либо временные стационарные протезы. Если говорить об условно-съемных протезах, то в данном случае конструкция снимается врачом, он чистит, проводит коррекцию или заменяет на новый протез.

Все чаще пациентам привлекательно несъемное протезирование зубов http://www.32dent.com.ua/protezirovanie/nesemnoe-p.

Несъемное зубное протезирование бывает следующих видов:

- зубной мост;
- протезы в виде виниров, вставок, коронок;
- импланты.
В зависимости от ситуации стоматолог решает какой вид протезов нужно установить его пациенту. Несъемные искусственные зубные коронки способны стать успешной заменой природного зуба. Для изготовления коронок или мостов используется крепкий и надежный материал - металлокерамика или безметаллокерамика.
При металлокерамическом протезировании используются сплавы таких современных материалов: металл + керамика + пластмасса. Этот материал не только прочен, но и не отличается от естественных зубов по цвету, в отличие от металлических коронок. Качественная металлокерамика служит около 20 лет.
К инновационным решениями в несъемном протезировании стала керамика. Пломбы из керамики могут использоваться в случае потемнения зубов, откола, искривлений. Металлокерамика является недорогим, но эффективным средством восстановления зубного ряда и эстетической привлекательности вашей улыбки.
Существует и безметалловый способ протезирования. Материалом выступает фарфор, он не вызывает аллергических реакций организма. Благодаря существующей широкой цветовой гамме можно точно подобрать такой цвет коронки, чтобы они не отличались от других зубов.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:59

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