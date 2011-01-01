→ Виды зубного протезирования

Известно на сегодняшний момент о существовании следующих видов зубного протезирования:- съемное;
- несъемное;
- условно-съемное;
- комбинированное.
Данная классификация отображает основные характеристики стоматологических конструкций, используемых стоматологами-ортодонтами. При съемном протезировании пациенту предлагаются протезы, которые можно снимать самостоятельно, выполнять гигиенические процедуры и устанавливать на место. При несъемном протезировании устанавливаются постоянные либо временные стационарные протезы. Если говорить об условно-съемных протезах, то в данном случае конструкция снимается врачом, он чистит, проводит коррекцию или заменяет на новый протез.
Все чаще пациентам привлекательно несъемное протезирование зубов http://www.32dent.com.ua/protezirovanie/nesemnoe-p.
Несъемное зубное протезирование бывает следующих видов:- зубной мост;
- протезы в виде виниров, вставок, коронок;
- импланты.
В зависимости от ситуации стоматолог решает какой вид протезов нужно установить его пациенту. Несъемные искусственные зубные коронки способны стать успешной заменой природного зуба. Для изготовления коронок или мостов используется крепкий и надежный материал - металлокерамика или безметаллокерамика.
При металлокерамическом протезировании используются сплавы таких современных материалов: металл + керамика + пластмасса. Этот материал не только прочен, но и не отличается от естественных зубов по цвету, в отличие от металлических коронок. Качественная металлокерамика служит около 20 лет.
К инновационным решениями в несъемном протезировании стала керамика. Пломбы из керамики могут использоваться в случае потемнения зубов, откола, искривлений. Металлокерамика является недорогим, но эффективным средством восстановления зубного ряда и эстетической привлекательности вашей улыбки.
Существует и безметалловый способ протезирования. Материалом выступает фарфор, он не вызывает аллергических реакций организма. Благодаря существующей широкой цветовой гамме можно точно подобрать такой цвет коронки, чтобы они не отличались от других зубов.