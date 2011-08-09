→ Как бороться с целлюлитом? Комплексно и радикально!

Казалось бы, о целюллите известно уже все и много всего перепробовано, а он как был так и остается постоянным спутником. От ненавистной апельсиновой корки помогут избавиться только радикальные способы!1. Если есть лишний вес, лучше всего обратиться к диетологу, который пересмотрит режим питания своего пациента и подключит продукты, успешно борющиеся с жировыми запасами, фиброзом и отеками. Обычно там, где есть воспаления, скапливается жир.2. Для упругой и подтянутой кожи потребуется уделять время физической активности и лучшим решением станут регулярные тренировки. Благодаря определенным упражнениям стимулируется лимфатическое и кровообращение, повышается тонус мышц, снижаются жировые отложения в тканях.3. Плавание и аквааэробика отлично подтянут кожные покровы. Лучше всего плавать в прохладной воде, так как организму требуется много калорий для поддержки температуры тела. По меньшей мере 1 раз в неделю необходимо посещать бассейн.4. Большую эффективность показывает роликовый массаж проблемной зоны. Он улучшает отток лимфы, размягчает загрубевшие ткани, вытесняя жировые клетки. Делая аппаратный массаж вы избавитесь от синяков на теле.5. Разрушительное воздействие на жировые клетки оказывает и ультразвук. Современные косметические аппараты, генерирующие ультразвук успешно справляются с проблемными зонами посетительниц салонов красоты. Процедура позволит избавиться от "ушек" на бедрах, округлившегося животика и нависающих боков.