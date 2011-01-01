Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, запах, здоровье, зрение, изобретение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, психология, работа, рак, рак простаты, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, табак, трансплантация, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Какие средства помогут сделать брови идеально красивыми?
Четкой формы брови являются основой удачного макияжа. Если под рукой будут средства, придающие бровям насыщенный оттенок, позволяют корректировать густоту, а значит макияж получится на все 100% удачным.
1. Карандаш-автомат от Beautydrugs - Micromatic Brow Pencil с микротонким грифелем, которым можно без труда дорисовать волоски, сделать брови более объемными с равномерным оттенком. Микродиаметр карандаша отличается прочностью даже если сильно давить на него. Не требует затачивания.
2. Крем-гель корректор для бровей от Make Up For Ever - Aqua Brow. Не обычное средство с сильным пигментом отличается тем, что у него довольно жидкая структура. Из-за жидкой структуры нужно быстро его наносить на волоски, выдавливая дозировано на кончик кисти. Работает крем отлично, выравнивая оттенок и фиксируя волоски. Подходит для выполнения формирования бровей.
3. Палитра для бровей от Chanel. Она позволяет реже делать коррекцию бровей, так как на раз позволяет подчеркнуть их форму. В наборе есть пинцет, кисть с жестким ворсом, щеточка. Тени двух оттенков - светло-коричневый и темно-коричневый.
4. Автоматический лайнер i-groom от компании NewCid. У карандаша только один оттенок, который подойдет всем. Это серо-коричневый цвет, дающий естественный для многих бровей результат. Благодаря треугольной форме грифеля можно штриховать участки брови, где это необходимо.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:50

Новости медицины по теме:

  • Средства, которые понадобятся для макияжа бровей
  • Уход за бровями – способ самовыражения
  • Роскошные брови, как у звезд
  • Красивые брови благодаря It Cosmetics
  • Несколько слов о красивых бровях

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Лекарственные препараты :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия