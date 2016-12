→ Какие средства помогут сделать брови идеально красивыми?

Четкой формы брови являются основой удачного макияжа. Если под рукой будут средства, придающие бровям насыщенный оттенок, позволяют корректировать густоту, а значит макияж получится на все 100% удачным.1. Карандаш-автомат от Beautydrugs - Micromatic Brow Pencil с микротонким грифелем, которым можно без труда дорисовать волоски, сделать брови более объемными с равномерным оттенком. Микродиаметр карандаша отличается прочностью даже если сильно давить на него. Не требует затачивания.2. Крем-гель корректор для бровей от Make Up For Ever - Aqua Brow. Не обычное средство с сильным пигментом отличается тем, что у него довольно жидкая структура. Из-за жидкой структуры нужно быстро его наносить на волоски, выдавливая дозировано на кончик кисти. Работает крем отлично, выравнивая оттенок и фиксируя волоски. Подходит для выполнения формирования бровей.3. Палитра для бровей от Chanel. Она позволяет реже делать коррекцию бровей, так как на раз позволяет подчеркнуть их форму. В наборе есть пинцет, кисть с жестким ворсом, щеточка. Тени двух оттенков - светло-коричневый и темно-коричневый.4. Автоматический лайнер i-groom от компании NewCid. У карандаша только один оттенок, который подойдет всем. Это серо-коричневый цвет, дающий естественный для многих бровей результат. Благодаря треугольной форме грифеля можно штриховать участки брови, где это необходимо.