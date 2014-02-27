→ Глазирование волос: блеск и цвет в одном

Что собой представляют ухоженные волосы? Это прежде всего здоровые волосы, и их здоровье отражается в блеске, укладке, стрижке, профессиональной окраске. Из-за предъявляемых требований к волосам, многочисленных укладок горячим воздухом, окрашиваний, волосы становятся тусклыми, безжизненными. Поэтому рекомендуются оздоравливающие локоны процедуры: ламинирование, экранирование и глазирование.

Итак, глазирование волос - уникальная лечебная процедура, оздоравливающая волосы. Для этого на них наносят специальную "глазурь", в которой множество керамидов.

Выполняется глазирование быстро, и в результате достигается эффект блестящих, гладких волос, защищенных от вредных воздействий окружающей среды. Во время данной процедуры возможно изменение цвета волос на 1-2 тона.

В чем-то процедура глазирования схожа с ламинированием, но отличие в том, что локоны не покрываются составом, именуемым "ламинат", а наполняются керамидами, которые лечат волосы от корней до самых кончиков, благотворно воздействуя на кутикулы и ячейки. Следует помнить, что при глазировании нет долгого эффекта, как при экранировании.

Различается два вида глазирования:

- бесцветное;

- цветное.

При бесцветном глазировании волосы становятся блестящими и гладкими, а при цветном они приобретают другой оттенок и кроме того, эффективно закрашивает седину.