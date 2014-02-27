Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, запах, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Глазирование волос: блеск и цвет в одном

Что собой представляют ухоженные волосы? Это прежде всего здоровые волосы, и их здоровье отражается в блеске, укладке, стрижке, профессиональной окраске. Из-за предъявляемых требований к волосам, многочисленных укладок горячим воздухом, окрашиваний, волосы становятся тусклыми, безжизненными. Поэтому рекомендуются оздоравливающие локоны процедуры: ламинирование, экранирование и глазирование.
Итак, глазирование волос - уникальная лечебная процедура, оздоравливающая волосы. Для этого на них наносят специальную "глазурь", в которой множество керамидов.
Выполняется глазирование быстро, и в результате достигается эффект блестящих, гладких волос, защищенных от вредных воздействий окружающей среды. Во время данной процедуры возможно изменение цвета волос на 1-2 тона.  
В чем-то процедура глазирования схожа с ламинированием, но отличие в том, что локоны не покрываются составом, именуемым "ламинат", а наполняются керамидами, которые лечат волосы от корней до самых кончиков, благотворно воздействуя на кутикулы и ячейки. Следует помнить, что при глазировании нет долгого эффекта, как при экранировании.
Различается два вида глазирования:
- бесцветное;
- цветное.
При бесцветном глазировании волосы становятся блестящими и гладкими, а при цветном они приобретают другой оттенок и кроме того, эффективно закрашивает седину.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:41

Новости медицины по теме:

  • Бриллиантовый блеск волос
  • Экранирование волос
  • Желатиновое ламинирование волос
  • Признаки того, что волосам требуется обновление
  • Новое слово в уходе за волосами - ботокс для волос

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Лекарственные препараты :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия