→ Криолифтинг, как еще одна методика омоложения

Первые признаки старения в первую очередь отражаются на лице человека. В глаза окружающим бросаются морщины, сам человек замечает, что кожа становится менее эластичной и упругой, происходят изменения в чертах лица. Для обновления кожи предлагаются разные методики: использование ультразвука, электрического тока, ботокса, наполнителей. Но ведь можно попробовать морщины заморозить.
Холод сегодня активно используется в современной косметологии. Минусовая температура оказывает положительное воздействие на ткани, улучшая кровообращение, стимулируя увлажнение, питание, насыщение кислородом, что в итоге в значительной степени замедляет процесс старения.
2. Подготовка к пластической операции, глубокому пилингу, лазерной шлифовке, в процессе реабилитации после пластики.
3. Успешная подготовка мышечной ткани к физическим нагрузкам.
Холод сегодня активно используется в современной косметологии. Минусовая температура оказывает положительное воздействие на ткани, улучшая кровообращение, стимулируя увлажнение, питание, насыщение кислородом, что в итоге в значительной степени замедляет процесс старения.
Что это - криолифтинг?Это лифтинг с использованием холода. Проводится процедура с помощью аппарата, который подает на кожу холодный воздух от -10 до -18 градусов. Так как кровообращение улучшается, то в кожу на последнем этапе возможна подача активных компонентов. Для этой цели используются смеси и составы с anti-age эффектом. Сама по себе процедура безболезненна и единственное, что многие терпят, это ощущение холода на коже. Приятно, что для криолифтинга нет таких противопоказаний, как беременность и грудное вскармливание. На Западе криолифтинг известен, как "мезотерапия без использования иглы", высоко ценится, так как помогает достичь отличных эстетических результатов. Содержащие комплекс витаминов, микроэлементов, гиалуроновой кислоты коктейли красоты, использующиеся при криолифтинге, делают кожу моложе и красивее. Доказано исследователями, что методика криолифтинга объединяет в себе эффективность аппаратных процедур и результативность препаратов-биостимуляторов.
Что служит показанием к аппаратной криотерапии?О самой методике криолифтинга можно узнать непосредственно на странице сайта центра инъекционной косметологии "Пиаф" http://edit.ua/kriolifting.html.
К показаниям к применению аппаратной криотерапии относятся:1. Лечение и профилактика старения кожи: восстанавливается тугор тканей, предупреждение генетического старения, физиологического птоза тканей.
2. Подготовка к пластической операции, глубокому пилингу, лазерной шлифовке, в процессе реабилитации после пластики.
3. Успешная подготовка мышечной ткани к физическим нагрузкам.