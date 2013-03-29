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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Доставка воды в офис по Киеву: гарантия здоровья и работоспособности трудового коллектива

Вода – базовая потребность человека и часть его пищевого рациона. Дегидратация организма приводит к постепенному снижению реакции и работоспособности, провоцирует беспричинное чувство усталости и апатии. Особенно важно не забывать о восполнении водного баланса в условиях напряженной офисной работы, требующей быстрой реакции и умственного труда. Офисы в обязательном порядке должны обеспечиваться чистой питьевой водой (доставка воды в офис, г. Киев https://www.eden.com.ua/ )

Почему важно соблюдать баланс жидкости в организме?

Вода жизненно необходима человеку. Именно благодаря ей осуществляется:

  • Терморегуляция;
  • Пищеварение;
  • Синтез энергии;
  • Увлажнение слизистых оболочек глаз, ротовой полости и носа;
  • Доставка питательных веществ и кислорода к клеткам;
  • Смазка суставов: благодаря достаточному потреблению воды, обеспечивается мягкая амортизация суставов;
  • Растворение минералов, питательных веществ, участие в выведении продуктов распада.

Без воды человек может прожить лишь несколько суток.

Что будет, если не пить достаточное количество жидкости?

В сутки взрослый здоровый человек, при легкой физической активности и умеренной температуре, должен выпивать 2 с половиной литра воды.

Когда организм теряет ценную влагу, увеличивается концентрация веществ в плазме, из-за чего повышается вязкость крови. Чем гуще кровь, тем тяжелее сердечно-сосудистой системе её перегонять. Начинается постепенный отток крови от клеток, вследствие чего замедляются все биохимические реакции. Потеря 2% водного баланса, приводит к вялости и сонливости. На фоне потери 10% влаги, наступает тепловой удар.

Чистая вода в Киеве: важность соблюдения питьевого режима в офисных условиях

Офисное пространство обычно оборудовано современными сплит-системами: в морозы они обогревают помещение, в жару – наоборот, охлаждают.

Среднестатистический кондиционер (равно как и радиатор центрального отопления) забирает из воздуха в комнате до 2-х литров влаги за час. Если он не оборудован регулятором влажности, все, кто находится в комнате, будут обезвоживаться в разы быстрее. Кожа будет сохнуть, губы обветриваться, слизистая оболочка глаз пересыхать и слезиться.

Чтобы защитить свою кожу от усыхания и сохранить цветущий внешний вид, медиками рекомендовано в течение каждых 30-60 минут пополнять свой водный баланс порой глотков чистой воды.

Ни сырая вода из-под крана, ни кипяченая, для этих целей не годятся, по причине наличия в первом случае – болезнетворных бактерий, а во втором – солей и вредных соединений. Единственно правильный выход – употребление природной минеральной воды.  

Чистая вода в Киеве от компании «Райське джерело» - это высокое качество, оперативная доставка и выгодные цены.

 

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Автор: admin, Вчера, 14:53

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