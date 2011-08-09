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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Убираем второй подбородок неинвазивными методами
Что только не придумывают женщины для того, чтобы выглядеть красиво. Многие готовы терпеть болезненные процедуры, вроде пластических операций и долгих реабилитационных периодов, только бы предстать моложе, чем есть на самом деле. А чего стоит только биоэпиляция?! Правда, есть и более приятные процедуры вроде SPA, массажа, маникюра или педикюра. В борьбе за красивое тело и лицо все средства хороши.
Довольно часто в глаза бросается второй подбородок, который не украшает никого. Но вернуть шее красоту может использоваться как операционный способ, так и безоперационный метод. Самое главное набраться терпения, выполнять регулярные упражнения.
При первых признаках провисания мягких тканей нужно делать следующие упражнения:
- легкий мануальный массаж - постукивание для усиления кровообращения, обмена веществ, для поддержания тонуса кожи;
- применение масок и кремов, которые увеличивают тонус кожи, увлажняют ее.
Если двойной подбородок еще мало выражен, поможет аппаратная коррекция, она не приводит к ослажнениям и абсолютно безопасна. Среди аппаратных методик:
- микротоки;
- RF-лифтинг;
- фотоомоложение;
- пилинг;
- вакуумный массаж;
- массаж с использованием ультразвука.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 19:11

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