→ Убираем второй подбородок неинвазивными методами

Что только не придумывают женщины для того, чтобы выглядеть красиво. Многие готовы терпеть болезненные процедуры, вроде пластических операций и долгих реабилитационных периодов, только бы предстать моложе, чем есть на самом деле. А чего стоит только биоэпиляция?! Правда, есть и более приятные процедуры вроде SPA, массажа, маникюра или педикюра. В борьбе за красивое тело и лицо все средства хороши.

Довольно часто в глаза бросается второй подбородок, который не украшает никого. Но вернуть шее красоту может использоваться как операционный способ, так и безоперационный метод. Самое главное набраться терпения, выполнять регулярные упражнения.

При первых признаках провисания мягких тканей нужно делать следующие упражнения:

- легкий мануальный массаж - постукивание для усиления кровообращения, обмена веществ, для поддержания тонуса кожи;

- применение масок и кремов, которые увеличивают тонус кожи, увлажняют ее.

Если двойной подбородок еще мало выражен, поможет аппаратная коррекция, она не приводит к ослажнениям и абсолютно безопасна. Среди аппаратных методик:

- микротоки;

- RF-лифтинг;

- фотоомоложение;

- пилинг;

- вакуумный массаж;

- массаж с использованием ультразвука.