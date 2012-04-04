→ Водонагреватель Ariston BLU EVO R 10 U/3 – компактный кухонный бойлер со стильным дизайном

Первое впечатление

На этот раз итальянским производителям удалось выпустить компактный, мощный, яркий водонагреватель Ariston BLU EVO R 10 U/3, его футуристичный дизайн играет главную роль и влияют на форму корпуса. Подобное стилевое оформление создает эффект, когда бойлер превращается в маленький вместительный кубик, выгодно вписывающийся в любом уголке под раковиной, но не затеряется там. Вся линейка накопительных водонагревателей Ariston BLU EVO рассчитана на небольшую, но регулярную нагрузку, литраж подходит скорее для мытья посуды, чем для купания. Поэтому дизайн и форма изделий изначально нацелены на вертикальную установку в кухонном помещении. В разных вариациях допускается настенный монтаж над и под раковиной. В нашем случае конструкция модели подходит лишь для установки под мойкой.

Итак, начнем с внешнего вида, именно он больше всего привлекает наравне с многими другими брендами. Это такой себе кубик, то есть бак имеет прямоугольную форму, размерами 360х360х298 мм. Бойлер очень прост по конструкции и установке, при объеме в 10 литров его вес не доходит до 10 кг – составляет 6,4 кг. Следовательно, с водой значение поднимется до 16 кг. Наравне даже с другими брендами, это самый легкий вариант.

Преимущественный цвет бака – глянцевый белый, на фоне которого имеются фигурные вставки из элегантного серого оттенка (в центральной части с лицевой стороны). На вершину изгиба производители поместили довольно массивный по размерам и выступу регулятор работы. Непосредственно под ним – температурный индикатор. А чуть выше колесика на белом фоне контрастно красуется название бренда с логотипом в том же темно-сером обрамлении в фигурной вставке. Сбоку можно увидеть, что конструкция условно разделена на две части: переднюю и заднюю панель, которые по бокам скреплены, а стык имеет волнообразную форму. Сзади корпуса оказалось крепление для монтажа на стену.

Производительность, материалы и элементы конструкции

Эта компактная модель с накопительной системой нагрева работает с мощностью 1200 Вт эффективно справляется с подогревом 10-ти литров воды. То есть, менее чем за полчаса содержимое бака доходит до максимальной температуры в 75 градусов. Такую мощность обеспечивает один трубчатый нагревательный элемент открытого типа. То есть, деталь будет все время непосредственно контактировать с водой, что для нее, конечно, не весьма полезно. Вероятно, потребуется все-таки следить за состоянием ТЭНа на протяжении использования и проводить своевременное обслуживание бойлера. А с новым францем это не проблематично.

С другой стороны, в роли предохранителя от вредного воздействия воды выступает все тот же знакомый нам магниевый анод – подобная технология используется большинством современных производителей. И хотя нас уверяют в том, что все под контролем, указано даже, что здесь использован увеличенный анод, практика показывает, что перестраховка будет не лишней.

Рабочее давление воды при правильном функционировании водонагревателя составляет от 0,2 до 8 бар. Но в комплекте есть предохранительный клапан от избыточного давления. Присутствует удобное механическое управление с помощью плавного регулятора температуры, индикатора включения и термостата.

Резервуар выполнен из стали, сверху защищен пластиком, а изнутри модель получила специальное покрытие мелкодисперсной эмалью AG+. Принято считать, что она наиболее долговечна при регулярном использовании. Но, к сожалению, покрытия недостаточно для полного сохранения тепла, тепловые потери при температуре в 65°C достигает 0,55 кВт/24 ч. Не слишком, но заметно и ощутимо.

Защитные свойства и особенности водонагревателя Ariston BLU EVO R 10 U/3

По заверениям производителя, класс защиты устройства составляет всего IPX1. И хотя показатель почти минимальный, устройство все же может похвастаться некоторыми функциями.

Имеется устройства защитного отключения;

Предохранительный клапан давления;

Защита от перегрева, ограничение температуры;

Система распределения воды в баке Nanomix;

Электробезопасность с системой защитного отключения abs;

Бак был протестирован при 16 атм;

Применена сварка Micro Plazma Tig.

В целом такого набора преимуществ в комплекте с дизайном хватает, чтобы произвести впечатление. Тем более что для маленького кухонного бойлера этих возможностей более чем достаточно. Все-таки речь идет об устройстве, от которого достаточно подавать достаточно воды для мытья посуды и хозяйственных нужд. А представленных мощностей, использованных для изготовления материалов и функций достаточно, чтобы возложенные задачи выполнялись на высоком уровне.

Заключение

Накопительный водонагреватель Ariston BLU EVO R 10 U/3, рассчитанный на быстрый нагрев 10 литров воды, прекрасно подходит для бытовых нужд на кухне. Оборудование компактно устанавливается под раковиной, максимально просто подключается и монтируется и очень мило смотрится. Именно за дизайн эту модель любят больше всего, причем он же не прибавляет нулей к стоимости. Необычным решением была элегантная темно-серая вставка из плавных изогнутых линий с лицевой стороны корпуса. Так же выгодно в этой вставке смотрится регулятор температуры и режимов в комплекте с индикатором. Мощности в 1200 Вт на указанный объем предостаточно – многие 50-литровые модели имеют такую мощность. Этот показатель заставляет поверить, что весь бак действительно нагреется за 30 минут. В принципе, в аспекте производительности все продумано, как и в аспекте защиты. Крепкий стальной корпус, изнутри покрытый эмалью, магниевый анод (забирающий на себя вредное воздействие воды), теплоизоляционные материалы – стандартные защитные технологии применены в обязательном порядке. Что для кухонного бойлера уже хороший знак.

Можно ознакомиться с возможностями, функциями и защитными свойствами модели более подробно можно по ссылке http://comfy.ua/vodonagrevatel-ariston-blu-evo-r-10-u-3.html.