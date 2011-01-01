→ Зимние маски, которые помогут коже выглядеть свежей и подтянутой

Морозы и холода негативно отражаются на коже, лицо часто обветренное, кожа шелушится, краснеет. При правильном уходе такие ситуации просто не возникнут. Самое главное - помнить, что делая питательные маски, кожа в зимний сезон будет выглядеть очаровательной, нежной и бархатистой. Очень часто домашние маски делают из тех продуктов и компонентов, которые находятся под рукой.

Самое главное правило: зимой нужно все процедуры ухода за лицом выполнять в вечернее время перед тем, как отправиться спать.

1. Травяная маска из цветков липы, ромашки, лепестков роз, листьев мяты. Измельчаются листья и цветки, которые заливают кипятком в пропорции 1:2. Дать отвару остыть. Полученную смесь разместить между слоями марли. Компресс нужно подержать 20 минут, после чего нанести миндальное масло или оливковое.

2. Фасолевая маска для лица. Отварить бобы фасоли в небольшом количестве воды до тех пор, пока она не станет мягкой. Готовую фасоль пропускают через блендер, добавить сок половины лимона и 1 ст. л. оливкового масла. Смесь нанести на 20 минут и смыть теплой водой.

3. Медово-яичная маска для лица. Нужно взять 2 желтка, 4 ст.л. меда, 100 грамм растительного масла. Все тщательно перетирается и размешивается. Наносят маску в несколько слоев на кожу через каждые 5 минут пока не будет использована вся смесь. Маска снимается ватным диском с отваром ромашки или липы.