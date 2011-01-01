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→ Android-приставки для телевизоров

Сегодня большой популярностью пользуются так называемые SMART телевизоры и приставки со Смарт ТВ. Однако, в последнее время на рынке лидируют Smart box с расширенными возможностями для пользователей. Самое главное отличие в том, что, например в смартбокс Minix Neo U9-H установлено программное обеспечение на базе процессора Amlogic S912-H, которое превращает обычный телевизор в компьютер с большим экраном. Что дает такой бокс? В приставке все те функции, которыми обладают смартфоны или планшеты.

К преимуществам смарт-боксов относятся:

1. Небольшие размеры. Такие приставки имеют сравнительно небольшой размер. Для подключаемого к телевизору устройства такой размер является главным параметром, так как важно, чтобы оно подчеркивало технологичность и презентабельность телевизора. Чаще всего у устройства есть крепления, благодаря чему оно фиксируется непосредственно на телевизоре.
2. Большое разнообразие смарт боксов позволяет выбрать устройство именно тех параметров, которые важны для пользователя. Главное понимать, чем мощнее процессор у Android-приставки, тем большей функциональностью она обладает. Приставки в 4 ядра вполне достаточно для просмотра фильмов высокого качества, но если использовать для игр и других приложений, стоит предпочесть уже 8-ядерное устройство.
3. Абсолютная свобода действий ведь теперь только сам пользователь может решать, как ему использовать устройство. . Если нравится смотреть фильмы, скачиваете соответствующие приложения, которые есть в PlayMarket и наслаждайтесь новинками или лучшей классикой. Не можете прожить без соцсетей, и здесь есть выход - программы для социальных сетей. Нравятся интерактивные игры - в магазине приложений их представлено самое большое количество! Но есть приложения для офисов или для работы. Подключенную к телевизору приставку можно использовать для решения разных задач.
Так как Андроид стандартный, можно установить на приставку любой браузер - от Chrome до Opera. Можно пользоваться как и на компьютере, только стоит подключить клавиатуру.
В целом такие приставки удобны в использовании можно установить любые программы и настроить с учетом собственных предпочтений.

На стоимость смарт-боксов влияют:

- количество входов в устройство;
- наличие wi-fi-антенн;
- HDMI;
- AV;
- Ethernet;
- Micro-USB;
- Micro SD/SD-card.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 13:03

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