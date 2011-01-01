→ Приставки, которые делают телевизоры умнее

Современный рынок IPTV и SMART TV-приставок предлагает широкий выбор этих девайсов, отличительной особенностью которых является операционная система. Пользователь сам выбирает устройство, которое ему подходит, выбирая удобный интерфейс. В настоящее время предлагаются устройства ОС Windows и ОС Android. Смарт-приставки на операционной системе Андроид в настоящее время находятся в приоритете.

Они обладают следующими отличительными особенностями:

1. Удобный дизайн;

2. Root-доступ;

3. Доступность андроид-приложений.

Play Market предлагает широкий спектр приложений, которые относятся к разным категориям развлечений, здесь есть утилиты, фильмы и даже игры. Устройства, работающие на операционной систему android всегда находились в топ-линейке современных гаджетов, именно потому, что данная система обладает большой гибкостью и спектром возможностей, высокую производительность, открытый код, основывается на ядре Linux.

Не так давно появилась новая приставка Sunvell T95Z Plus, работающая на базе 8-ядерного процессора, отличное видео обеспечивается за счет мощного видеочипа - 750 МГц. Что сразу покоряет в этой приставке - это ее внешний вид, так как выполнена в форме шестигранника или пчелиной "соты". Прочный качественный пластик надежно защищает все внутренние компоненты ТВ-приставки. Не только необычная форма привлекает внимание покупателя, но и наличие дисплея, где отображается текущее время. Приставку не хочется прятать от посторонних глаз, а наоборот, поставить ее на видное место.

К особенностям этой модели smart тв-бокса относятся:

- оперативная память на 2 Гб;

- встроенная память на 16 ГБ;

- показывает видео высокого качества без задержек и зависаний даже в том случае, если соединение нестабильное;

- сетевой порт позволяет подключаться со скоростью передачи данных до 1000 Мб/с;

- поддержка беспроводных технологий: Wi-Fi, Bluetooth 4.0.

Андроид-устройства неприхотливы к аппаратным требованиям и показывают отличную работу даже при невысокой производительности. Если первые приставки обладали всего 256 Мб оперативной памятью и одноядерным процессором частотой до 1 ГГц, то современные сравнительно недорогие модели уже имеют до 4 Гб оперативной памяти и процессор на 4-8 ядер и с частотой по 1,5-2 ГГц.

Сегодня наблюдается появление на рынке смарт-приставок для телевизоров с повышенной производительностью графической подсистемы, что дает новые возможности для пользователя, увлекающегося компьютерными играми и видео высочайшего разрешения.