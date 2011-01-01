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→ Что сделать для красоты ног, если замучил варикоз?

Едва заслышав о "варикозе" сразу возникает ассоциация с пожилым человеком и молодых не касается никоим образом. Однако, как показывает практика, варикозное расширение вен может дает о себе знать уже в раннем возрасте - с 14-15 лет.

Как определить наличие варикоза у человека?

Варикозное расширение вен заметная патология. При наличии хотя бы одной расширенной вены, она набухает и становится видна на поверхности кожи - это уже указывает на слабость венозной системы и нужна консультация флеболога.Однако есть варикоз, течение которого происходит внутри организма. В этом случае ощущается тяжесть в ногах после долгого стояния или ходьбы, человека мучают судороги икроножных мышц.

Что может быть причиной варикоза?

Есть такие понятия, как врожденный варикоз и приобретенный. По наследству человеку может передаться слабая венозная система. Приобретенный варикоз появляется у людей, на организм которых оказывается длительная физическая нагрузка.

Провоцируют ли появление варикоза ношение высоких каблуков?

Ответ однозначный: нет. Обувь и одежда не служат причинами появления варикозного расширения вен.

Лечится ли варикоз самостоятельно?

В настоящее время существует множество методик избавления от варикоза, но при этом кремы, мази и таблетки не действуют. Следует обратиться к специалисту флебологу, который путем лазерного лечения (минифлебэктомия) поможет вернуть ногам их прежнюю красоту.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 18:46

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