→ Какие бьюти-процедуры стоит пройти перед праздниками

Именно в новогоднюю ночь каждая девушка желает блистать, быть яркой, заметной, красивой и лучшей в своем окружении, чтобы весь последующий год ослеплять своей привлекательностью других.

Однако перед тем, как выбрать нарядное платье, важно обратить внимание на состояние кожи лица и тела, ведь только ухоженная женщина обладает положительной энергией. Итак, какие бьюти-процедуры стоит пройти перед торжеством, чтобы войти в год Огненного Петуха во всей красе? Накануне желательны инъекционные или аппаратные меры.

Наиболее востребованной служит безболезненная процедура под многообещающим названием "голливудская чистка". Она выполняется на аппарате HydraFacial. Подходит для всех типов кожи и любого возраста. Благодаря насадкам аппарата для голливудской чистки, снимается роговой слой, тем самым обновляется кожный покров. Вместе с тем в кожу попадает питательная, увлажняющая или восстанавливающая сыворотка, которая дарит коже свежий вид.

Чтобы избавиться от пигментации следует пройти BBL - фотоомоложение, которое стимулирует синтез коллагена в глубинных слоях эпидермиса.

Среди инъекционных методик особенно хочется выделить мезотерапию, когда специальные коктейли разглаживают мелкие морщинки, делают кожу подтянутой, бархатистой. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты решают проблемы, связанные с:

- морщинами;

- овалом лица;

- формой носа;

- объемом губ.