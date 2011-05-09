Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, витамины В, ВИЧ, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, ребенок, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, стволовые клетки, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Какие бьюти-процедуры стоит пройти перед праздниками

Именно в новогоднюю ночь каждая девушка желает блистать, быть яркой, заметной, красивой и лучшей в своем окружении, чтобы весь последующий год ослеплять своей привлекательностью других.
Однако перед тем, как выбрать нарядное платье, важно обратить внимание на состояние кожи лица и тела, ведь только ухоженная женщина обладает положительной энергией. Итак, какие бьюти-процедуры стоит пройти перед торжеством, чтобы войти в год Огненного Петуха во всей красе? Накануне желательны инъекционные или аппаратные меры.
Наиболее востребованной служит безболезненная процедура под многообещающим названием "голливудская чистка". Она выполняется на аппарате HydraFacial. Подходит для всех типов кожи и любого возраста. Благодаря насадкам аппарата для голливудской чистки, снимается роговой слой, тем самым обновляется кожный покров. Вместе с тем в кожу попадает питательная, увлажняющая или восстанавливающая сыворотка, которая дарит коже свежий вид.
Чтобы избавиться от пигментации следует пройти BBL - фотоомоложение, которое стимулирует синтез коллагена в глубинных слоях эпидермиса.
Среди инъекционных методик особенно хочется выделить мезотерапию, когда специальные коктейли разглаживают мелкие морщинки, делают кожу подтянутой, бархатистой. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты решают проблемы, связанные с:
- морщинами;
- овалом лица;
- формой носа;
- объемом губ.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 21:31

Новости медицины по теме:

  • Новая линейка увлажняющих средств от ArtDeco
  • Ультразвуковая (аппаратная) чистка лица
  • Необыкновенные бьюти-процедуры для вас
  • Правила выбора пудры для лица
  • Librederm на страже увлажнения кожи

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Лекарственные препараты :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия