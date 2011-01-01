→ Новая рождественская коллекция макияжа от Lancome - Paris en Rose

Французский косметический бренд Lancome к каждому Рождеству предлагает своим поклонницам насладиться яркостью и волшебством этого праздника, поэтому выпускает новые рождественские коллекции. Так, в конце 2016 года креативным директором по макияжу компании Lancome - Лизой Элдридж - была представлена коллекция косметики под названием Paris en Rose. Вдохновил на ее создание сам Париж и розовые оттенки, преобладающие в столице французской моды. Теперь женщинам гораздо легче создать превосходный образ в канун Нового года. В коллекции Paris en Rose вы найдете 4 моно оттенка теней для век - от сиреневого до серебряного. Палетка с шестицветной пастельной палитрой теней. Конечно, не обошли вниманием звездный продукт компании - кушон, в праздничной коллекции выпущен Highlighter Cushion. Его невесомая текстура помогает коже приобрести здоровый оттенок и великолепное сияние. Спонж помогает выделить скулы, зону над верхней губой, что позволяет создать эффект стробинга.

В коллекции также вы найдете:

- двойной карандаш для смоки айс - The Khol Duo;

- губная помада L'Absolu Rouge;

- коллекция лаков для ногтей Vernis in Love.