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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Итальянское наращивание волос
Далеко не все женщины могут похвастать пышными и роскошными прядями, поэтому так востребованы квалифицированные мастера парикмахерского искусства, которые помогают удлинить волосы, сделать шевелюру гуще, достигая ощутимых результатов независимо от наследственности. Эта процедура отличается безопасностью, безболезненностью и выполняется довольно быстро - до 2-х часов.
В чем заключается суть метода итальянского наращивания волос
Методика итальянского наращивания волос состоит в следующем: капсулируются донорские пряди особым составом. Окончание каждой пряди запаяно специальным кератиновым полимером, плавящимся от высокой температуры. Микрокапсульное наращивание именуется еще "горячим", так как прикрепление осуществляется путем сильно нагретых щипцов. Под их воздействием кератин плавится, что позволяет прикрепить чужие и свои волосяные стержни. Сложные технологии, примененные для наращивания, позволяют выполнить все таким образом, что тонкие донорские ленты волос будут незаметны даже если требуется выполнить процедуру наращивания на челке.
При качественном итальянском наращивании волос есть возможность впоследствии создавать любые прически, модно окрашивать локоны, удлинить прическу моментально на 70 см, увеличивать густоту до 3-х раз, можно посещать сауну, пляж, бассейн.
Однако, есть недостатки:
Требуется тщательный уход за волосами, процедура дорогостоящая, есть большая вероятность приобрести несоответствующий заявленному материал.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:50

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