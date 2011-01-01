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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Хейлопластика или как подкорректировать форму губ

Сегодня как никогда просто корректируется форма губ и для этой цели может использоваться хейлопластика, которая является новым направлением пластической хирургии. С помощью этой методики корректируется контур, размер, форма губ, устраняются разнообразные дефекты.
Предлагается несколько видов:
- эстетическая хейлопластика;
- хирургическая (реконструктивная) пластика губ.
Эстетическая хейлопластика относится к малоинвазивным, а значит, щадящим способам, путем выполнения инъекций. Чтобы провести хейлопластику используют следующие гиалуроновая кислота, жировая ткань самого пациента, коллаген, извлеченный из тканей пациентки, что исключает аллергическую реакцию.
Благодаря контурной хейлопластике корректируется асимметрия губ, увеличить или уменьшить объем губ, убрать морщины, скорректировать форму губ, приподнять опущенные уголки.
Хирургическая хейлопластика подразумевает под собой иссечение участка кожи в области губ, введение импланта и полное изменение формы губ. Благодаря данной методике возможно исправление нитевидных губ, таких дефектов, как "заячья губа" или "волчья пасть", папиллом, фибром, доброкачественных новообразований, кист, рубцов и посттравматических дефектов.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 22:40

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