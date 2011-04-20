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→ Энтеросорбенты на страже против прыщей

Известно, что с прыщами и прочими воспалениями на коже нужно начинать бороться изнутри. Порой прыщи и угревая сыпь - это не недостаток ухода за кожей, так как очагом может служить инфекция в самом организме. Все чаще дерматологи и косметологи рекомендуют попринимать курс сорбентов, с помощью которых быстро выводятся ядовитые компоненты из крови и лимфы. Вследствие этих мероприятий кожные покровы очищаются.
Такой препарат, как полисорб - представляет собой энтеросорбент. Если кожа проблемная, назначают препараты на основе энтеросорбентов, так как у них ярко выраженные поглощающие свойства. Суспензия, полученная из порошка высокодисперсного кремнезема, действует как магнит притягивая следующие вредные компоненты:
- антигены;
- остатки лекарственных препаратов;
- холестерин;
- избыток мочевины;
- соли тяжелых металлов;
- патогенные микроорганизмы;
- билирубин;
- аллергены.
От прыщей Полисорб поможет избавиться в случае выполнения комплексных мероприятий направленного действия. Этот препарат помогает только в случае, если имеет место быть:
- интоксикация;
- дисбактериоз;
- нарушение питания;
- работа, связанная с вредными веществами;
- неблагоприятиная экология.
Специалистами рекомендуется применять Полисорб внутренне и наружно.
Наружно маску с Полисорбом можно делать с интервалом - 1 или 2 раза в неделю. Для маски нужны Полисорб и кипяченная вода/гидролат. Сделав густую смесь ее наносят на лицо после высыхания нужно воспользоваться питательным кремом, так как Полисорб сушит кожные покровы.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:57

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