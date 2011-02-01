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→ Как помочь особо нежной коже?

Что только не предпринимают современные женщины для того, чтобы оставаться как можно дольше молодой, привлекательной и цветущей, без усталых глаз. Известно, что кожа вокруг глаз отличается нежностью и в наших руках помочь ей справиться со стрессом и усталостью. Отсутствие жирового слоя эпидермиса под глазами и мышечной ткани, кожа растягивается, появляются первые морщины. Эти признаки старения одинаковы у мужчин и женщин. Для того, чтобы сохранить как можно дольше кожу век красивой и упругой, требуется соответствующий гель для глаз.
Усталость сказывается на коже вокруг глаз. Очень часто появляется отечность и темные круги под глазами. Для современной женщины такое положение вещей недопустимо, где в обществе есть определенный дресс-код, когда макияж, прическа, и в целом внешний вид должны в абсолютной гармонии. Офтагель помогают снять усталость глаз, на его основе делают маски для кожи вокруг глаз. Перед тем, как закапывать в глаза это средство, лучше получить консультацию у окулиста.
Омолодить кожу вокруг глаз мечтает каждая женщина. Какое средство поможет вернуть желанную молодость, упругость и красоту? Средство из аптеки приносит положительный результат - Солкосерил. Маска с Солкосерилом эффективно разглаживает морщины, тонизирует клетки кожи и восстанавливает их.
Для того, чтобы найти свой препарат, который поможет сделать весь облик более привлекательным, нужно пройти консультацию дерматолога, косметолога и окулиста.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:02

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