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→ Как убрать черные точки на носу?

Убрать черные точки на носу можно разными способами, но не все из них хороши и полезны для кожи, а некоторые вовсе лишены смысла.
Независимо от того, какой у вас тип кожи, открытые комедоны или черные точки - так они еще называются, портят жизнь любого взрослого человека и подростка. С ними нос выглядит некрасиво - с мелкими крапинками.
От комедонов избавиться не просто, так как это чаще всего глубоко сидящие плотной структуры сальные пробки. Для того, чтобы избавиться от черных точек было разработано множество методик, но насколько они эффективны?
К наиболее эффективному методу относится механическая чистка от комедонов или выдавливание. Но не стоит действовать самостоятельно - лучше записаться на прием к косметологу. При домашней чистке существует большая вероятность занести инфекцию в ранки, остающиеся после выдавливания угря.
Особенности механической чистки лица
Перед процедурой салонной чистки лица следует выполнить следующие действия:
- демакияж;
- кислотный пилинг;
- распаривание;
- чистка с помощью рук, специальных игл, косметических ложек и петель;
- маска успокаивающая;
- тонизирование кожи;
- смягчение.
Чистка должна проводиться не реже 1,5-2 месяца.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 14:19

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