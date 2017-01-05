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→ Привычки в уходе за кожей, которые важны уже в 20 лет

Даже в 20 лет, когда еще до появления морщин много-много лет впереди, нужно побеспокоиться о том, чтобы отодвинуть время их появления на более поздний период. Выработка правильных привычек - это ключ к здоровой и красивой коже, который поможет продлить молодость и избавит в дальнейшем от многих возрастных изменений.
Самое первое, что стоит запомнить, для достижения эффекта от того или иного средства может понадобиться до 6 недель. Поэтому выбрав всего пару качественных продуктов можно избавиться от главных проблем, присущих вашей коже.
Следует внимательно отнестись к умыванию. Никогда не нужно умываться мылом, так как оно нарушает липидный баланс кожи. Для умывания следует брать pH-нейтральное косметическое молочко или гель, который избавит от загрязнений и при этом защитный слой останется нетронутым.
Используйте мягкий эксфолиант. Ежедневно в нашем теле погибает до 70 млрд. клеток, поэтому важно избавляться от них с помощью отшелушивания. Эффективной будет очистка эксфолиантами с мелкими абразивными веществами. Пользоваться ими достаточно 1-2 раза в неделю.
Независимо от типа кожи ее нужно увлажнять. Для жирной кожи лучше всего подобрать эмульсию или сыворотку, для сухой кожи подойдет крем или масло для лица.
От солнца обязательна нужна защита. Практически во всех случаях преждевременное старение - это отсутствие защиты от солнечных лучей. В любое время года от солнца нужно всегда защищаться с помощью средства с SPF-фактором не ниже 30.
Как самый крупный орган нашего организма, кожа нуждается в правильном питании. В рационе питания должны быть кислоты омега-3, которые предотвращают разрушение коллагеновых волокон и тормозят механизмы старения кожи. Нужно употреблять орехи, рыбу, льняное или оливковое масло.

 

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Автор: Мирра Любивая, 5 января 2017

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