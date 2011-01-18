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→ Что делать с волосами, которые зимой электризуются?

Почему волосы так сильно электризуются именно зимой? Очень часто мы начинаем замечать, что волосы, словно антенны, торчат в разные стороны, когда их невозможно уложить. А происходит такой эффект из-за трения: после расчесывания волос, соприкосновения с одеждой, чаще всего синтетической, таким образом в волосах накапливается положительный заряд, а положительно заряженные частицы имеют свойство отталкиваться друг от друга. Итак, принимая решение бороться с законом физики, рекомендуется выполнять следующие рекомендации специалистов:
1. Как только наступает зимний период самое первое, что нужно - поменять расческу. В этот период пользоваться нужно только расческой из натуральных материалов, например, подойдет эбонит.
2. Не приобретайте шапки из искусственного меха и синтетики, накапливающие статику. Для мороза, сильного ветра лучше подобрать вязанные шерстяные шапки.
3. Постарайтесь не пользоваться горячим воздухом и сушить свои локоны "холодным воздухом" фена.
4. Если создается сильное статическое напряжение, в течение дня нужно пользоваться легким стайлингом в виде спрея, термальной водой, облегчающей расчесывание быстро спутывающихся прядей.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 13:27

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