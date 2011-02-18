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→ Как бороться с морщинами на шее

Вряд ли кто-то хочет мириться с морщинами, которые рано появляются на шее. Ведь известно, что именно шея первой выдает наш биологический возраст. Изменения становятся заметными у некоторых в 25 лет. Помогая избавиться от морщин, специалистом учитывается характер происходящих в организме изменений, насколько они выражены. На сегодняшний день терапевтическая косметология разработала техники омоложения кожи шеи, среди которых - радиоволновой лифтинг. RF-лифтинг помогает вернуть коже шеи молодость, подтянуть ее благодаря воздействию на проблемные зоны радиочастотного импульса.
На шее кожа очень тонкая, так как в ней минимальное количество подкожно-жировой прослойки, поэтому и воздействовать на проблемный участок необходимо крайне деликатно. Нагрев коллагеновых волокон не должен превышать 42 градусов. Применяются биополярные и мультиполярные аппараты для RF-лифтинга. Это обеспечивает достижение красивого эффекта лифтинга в проблемных зонах на шее с его сохранением до 3 лет.
Отличные результаты показывает также процедура ультразвукового лифтинга, когда прогреваются структурные ткани, коллагеновые волокна сокращаются под воздействием высокой температуры и подтягиваются.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 14:10

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