→ Кератиновый лифтинг для ресниц

Нет такой девушки, которая не мечтала бы о густых ресницах с милым красивым изгибом. Но такое богатство есть не у всех. На создание привлекательного образа с томно-манящим взглядом, требуется много времени, для чего дамы пускают в расход гели, щеточки, щипцы для завивки и прочие инструменты. Однако, эти все мероприятия обеспечивает недолгий результат. Отличной альтернативой служит кератиновый лифтинг, который к тому же ухаживает за ресницами.Лифтинг для ресниц - это современная технология, которая в последнее время одна из самых востребованных в салонах красоты. Выполняется опытным мастером-косметологом, используя качественные составы и инструменты.Ресничный лифтинг обеспечивает:1. Укрепление волосков.2. Повышение густоты ресниц.3. Более быстрое восстановление ресниц после проведенного наращивания.В составе средства для выполнения лифтинга исключительно натуральные составляющие, делающие волоски упругими. Теперь можно даже отложить в сторону тушь, так как ресницы и без нее будут очаровательно выглядеть.Эффект после лифтинга ресничек сохраняется долгое время, после процедуры можно посещать сауну, заниматься любимым фитнесом и даже плавать в бассейне. Первые сутки нужно только отказаться от умывания лица.