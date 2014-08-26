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→ Кератиновый лифтинг для ресниц
Нет такой девушки, которая не мечтала бы о густых ресницах с милым красивым изгибом. Но такое богатство есть не у всех. На создание привлекательного образа с томно-манящим взглядом, требуется много времени, для чего дамы пускают в расход гели, щеточки, щипцы для завивки и прочие инструменты. Однако, эти все мероприятия обеспечивает недолгий результат. Отличной альтернативой служит кератиновый лифтинг, который к тому же ухаживает за ресницами.
Лифтинг для ресниц - это современная технология, которая в последнее время одна из самых востребованных в салонах красоты. Выполняется опытным мастером-косметологом, используя качественные составы и инструменты.
Ресничный лифтинг обеспечивает:
1. Укрепление волосков.
2. Повышение густоты ресниц.
3. Более быстрое восстановление ресниц после проведенного наращивания.
В составе средства для выполнения лифтинга исключительно натуральные составляющие, делающие волоски упругими. Теперь можно даже отложить в сторону тушь, так как ресницы и без нее будут очаровательно выглядеть.
Эффект после лифтинга ресничек сохраняется долгое время, после процедуры можно посещать сауну, заниматься любимым фитнесом и даже плавать в бассейне. Первые сутки нужно только отказаться от умывания лица.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 14:41

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