→ Мочекаменная болезнь: причины и лечение "тихой" угрозы

Мочекаменная болезнь или уролитиаз – заболевание, которое сопровождается образованием камней в почках. Согласно статистике, у мужчин оно встречается чаще, чем в женщин. Но, невзирая на распространённость, легко поддается лечению.

Камни в почках: симптомы и факторы риска

Есть много причин, которые могут привести к возникновению каменистых образований в почках. Среди них:

неправильный образ жизни;

отсутствие полноценного питания;

прием определенных лекарств;

регулярное обезвоживание организма.

Важно помнить, что именно употребление недостаточного количества жидкости может поспособствовать уролитиазу. Поэтому врачи рекомендуют выпивать не менее 1,5 литра воды на день. Таким образом лишний кальций будет вовремя вымываться с почек и кристаллы не смогут в них задерживаться.

Первый признак камней в почках – боль. Как правило, она довольно интенсивная, а в большинстве случаев – и вовсе непереносимая. Также больного может беспокоить:

кровь в моче;

частые или ложные позывы в туалет;

песок в моче;

тошнота и рвота.

Уролитиаз: диагностика и лечение

При обнаружении хотя бы одного симптома стоит немедленно обратиться к врачу. Будет проведена диагностика мочекаменной болезни, на основе которой составят точный диагноз. Скрытая опасность заключается в том, что уролитиаз часто протекает бессимптомно. Поэтому важно хотя бы раз в год проходить УЗИ и компьютерную томографию.

Склонность к мочекаменной болезни передается по наследству. Тем, чьи близкие родственники переболели камнями в почках, стоит относиться к своему здоровью особенно внимательно.

Камни в почках – далеко не приговор. От них можно быстро и надолго избавиться. А если пациент после ремиссии будет соблюдать здоровый рацион и пить достаточное количество чистой воды, то уролитиаз его больше не побеспокоит.

Современные методы лечения мочекаменной болезни включают:

ударно-волновую литотрипсию;

чрескожную (перкутанную) нефролитотомию;

уретроскопию.

Все они направлены разрушение или удаление камней. Конечно, лучше всего заболевание поддается лечению на ранней стадии, когда образования еще небольшие. В таких случаях лечиться можно даже дома. При этом необходимо принимать препараты, которые способствуют отхождению камней.

Но заниматься самолечением настоятельно не рекомендуется. Только квалифицированный доктор может правильно оценить состояние больного и составить эффективную схему лечения.

Даже после полного выздоровление вам может понадобиться прием специальных медикаментов, которые снизят риск возникновения уролитиаза в будущем.

Будьте здоровы!