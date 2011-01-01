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→ Микроблейдинг бровей

Давно прошло то время, когда брови должны были выглядеть как тоненькая ниточка. Мода быстро меняется и сегодня достоинством женщины являются ее брови, подчеркивающие выразительность глаз и неповторимость лица.
Что представительницам прекрасного пола предлагает современная индустрия красоты, если от природы нет роскошных и густых бровей? Современные женщины идут в салоны красоты, где предлагаются татуаж и перманентный макияж бровей. Методики, благодаря которым брови приобретают роскошную форму и объем. Среди подобных техник находится и микроблейдинг - биотатуаж. Биотатуаж - это волосковая техника татуажа бровей. В отличие от классического татуажа, когда для нанесения рисунка бровей используется специальный аппарат, биотатуаж наносится вручную, выполняются 3D штрихи, поэтому брови приобретают естественный вид. Мастер сам регулирует глубину введения пигмента, прорисовывает волоски, выглядящие натурально. Конечный результат напрямую зависит от уровня и опыта мастера. Данная процедура подходит чувствительным людям, так как техника биотатуажа безболезненна.
К показаниям микроблейдинга относятся:
- отсутствие натуральных волосков или их тотальная нехватка;
- коррекция формы и цвета бровей;
- маскировка рубцов и шрамов в области бровей.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:33

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