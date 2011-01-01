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→ Пенка для умывания - как правильно пользоваться

Умывание является неотъемлемой частью ежедневных процедур мужчин, женщин и детей. Данная процедура очищает кожу от любого вида загрязнений, бодрит и подготавливает к последующим, как правило, более глубоким процедурам ухода. Благодаря чистой воде внутрь кожи поступает кислород. Предлагается большое количество специальных средств, очищающих эпидермис. Лучшим средством для очищения кожи является пенка для умывания, которая эффективно очистит от кожного сала и грязи в порах. В составе этого специального средства есть вещества, которые очищают поры качественно и при этом не нарушается липидно-водный баланс. Почему лучше покупать пенку, а не гель для лица? Прежде, чем умыться гелем, его потребуется очень долго вспенивать, и только после получения правильной консистенции им можно умываться, а вот очищающая пенка уже предлагается в готовом варианте.
Пенка не вредит кожному покрову, не наносит нежной коже микротравм, как это делают те же гели.
Используется пенка для умывания следующим образом: лицо нужно намочить небольшим количеством воды, после чего пенку для умывания вбивают в кожу, подобно тому, как мы наносим тональный крем. Особое внимание при этом уделяется проблемной Т-зоне: лоб, щеки и подбородок. Эффективно очистить кожу от жирных компонентов пенку оставляют на пять минут на коже, после этого она смывается холодной водой.
На сегодняшний день ведущие производители косметических продуктов, ухаживающих за кожей, предлагают следующие пенки для умывания:
- Nivea Aqua Effect;
- Пенящийся мусс от Natura Siberica;
- Planeta Organica - Secrets of Africa;
- Vichy Purete Thermale Eau Moussante;
- Estee Lauder - Perfectly Clean.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:41

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