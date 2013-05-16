→ Ультразвуковая кавитация от жировых отложений и целлюлита

Сбросить лишние килограммы и омолодить тело желают многие женщины. В борьбе за стройное тело приветствуют различные методики. К новой, но завоевавшей свою долю популярности относится ультразвуковая кавитация - безоперационная липосакция.

Ультразвуковая кавитация - это не инвазивная безболезненная методика безоперационного удаления лишних жировых отложений, борьбы с целлюлитом. Принцип действия основан на работе низкочастотных ультразвуковых импульсов. Под их воздействием признаки целлюлита заметно сокращаются, рельеф кожи выравнивается.

Данная методика активно используется не только в косметологии, но и стоматологии, и даже в медицине - при лечении почек, так как помогает избавиться от камней на зубах и в почках. Ультразвуковая кавитация применяется исключительно для того, чтобы избавить пациента от жировых отложений. Основные показания к выполнению УК - это уменьшение жирового слоя на внутренних участках ног, на животе и бедрах. После процедуры не только устраняются имеющиеся проблемы, но и сохраняется кожа в нормальном состоянии.

После ультразвуковой кавитации осуществляется лимфодренажный массаж, который выводит продукты распада из организма. Ультразвуковая кавитация выполняется с помощью специального аппарата, излучающего ультразвуковые волны.