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→ Ультразвуковая кавитация от жировых отложений и целлюлита

Сбросить лишние килограммы и омолодить тело желают многие женщины. В борьбе за стройное тело приветствуют различные методики. К новой, но завоевавшей свою долю популярности относится ультразвуковая кавитация - безоперационная липосакция.
Ультразвуковая кавитация - это не инвазивная безболезненная методика безоперационного удаления лишних жировых отложений, борьбы с целлюлитом. Принцип действия основан на работе низкочастотных ультразвуковых импульсов. Под их воздействием признаки целлюлита заметно сокращаются, рельеф кожи выравнивается.
Данная методика активно используется не только в косметологии, но и стоматологии, и даже в медицине - при лечении почек, так как помогает избавиться от камней на зубах и в почках. Ультразвуковая кавитация применяется исключительно для того, чтобы избавить пациента от жировых отложений. Основные показания к выполнению УК - это уменьшение жирового слоя на внутренних участках ног, на животе и бедрах. После процедуры не только устраняются имеющиеся проблемы, но и сохраняется кожа в нормальном состоянии.
После ультразвуковой кавитации осуществляется лимфодренажный массаж, который выводит продукты распада из организма. Ультразвуковая кавитация выполняется с помощью специального аппарата, излучающего ультразвуковые волны.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:40

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