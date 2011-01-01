Известный французский биофизик Арсен Д'Арсонваль даже не мог предположить, что пройдет время и результатами его трудов начнут пользоваться в такой области медицины, как косметология. Трудился он над изучением процессов воздействия переменного тока на организмы. Сегодня во многих косметических кабинетах установлены аппараты для выполнения дарсонвализации.

Каким образом воздействует дарсонваль?

Дарсонвализация является обязательной процедурой после того, как кожу чистили механическим или вакуумным путем. Кроме того, это дополнительная процедура, которая помогает избавиться от воспалений и стимулировать рост волос. Осуществляется дарсонвализация следующим образом: на ткани воздействуют с помощью импульсного модулированного тока высокого напряжения.

В ходе данного воздействия достигаются следующие результаты:

- микроциркуляция крови и лимфы нормализуется;

- нормализуется работа сальных желез;

- обеспечивается бактерицидный и обезболивающий эффект.

Возможности современных аппаратов позволяют занятым женщинам быть ухоженными без частого посещения салонов красоты. Для этой цели можно купить дарсонваль домой. В домашних условиях вы сможете провести профессиональную косметическую процедуру, которая улучшит внешний вид. При покупке портативного аппарата косметолог сможет выезжать на дом к своим клиентам, а не быть привязанным к месту. Портативные приборы удобны тем, что они не громоздких размеров, удобно складываются в коробку и сумку для выездной косметологии.

Для достижения определенных целей очень важно учитывать:

- изначальное состояние кожи;

- насколько целесообразно назначать дарсонвализацию в каждом конкретном случае;

- сочетание дарсонвализации с другими методиками.

В каких случаях показан аппарат дарсонваль?

Применяется дарсонваль при:

- угревой болезни;

- при сниженном тонусе кожи;

- инфильтрации на коже и при гнойничках;

- при застойных явлениях или лимфостазе;

- возрастных изменениях - морщины, дряблость;

- при алопеции;

- после вакуумной чистки лица, броссажа.

Дарсонваль используется при целлюлите, восстанавливая процесс водно-жирового обмена, при жирности кожи, когда удается достичь нормальной секреции сальных желез. В косметологии применяется дарсонвализация для улучшения проникновения лечебно-косметических средств в глубь тканей.