→ Программно-аппаратные комплексы для диагностики и лечения заболеваний

BIORS (Biological Reflexotherapy System) - лидирует в производстве доступных для населения широкофункциональных лечебно-диагностических комплексов. Работают комплексы с компьютерами. К ним относятся ПАК: "Кабинет Фолля" и "Биосканер" БИОРС. Данные приборы за все время работы показали себя профессиональными аппаратами по минимальной цене с максимально-полезными функциями для здоровья человека.

В век тотальной компьютеризации большая роль отводится медицинским комплексам, оснащенным специальными датчиками, которые позволяют провести диагностику здоровья человека путем анализирования полученных данных с помощью компьютерных программ. Благодаря этому способу создается возможность проводить компьютерную диагностику организма с выводом полученных результатов на монитор. Такой путь в значительной степени ускоряет обследование, подобрать оптимальное лечение.

На сайте БИОРС http://www.biors.net/ представлен как АПК "Кабинет Фолля" так и "Биосканер" БИОРС, выполняющие диагностику по методу Фолля, Риодораку, аурометрию, осуществляется вегето-резонансное тестирование.

Благодаря комплексу "Аппарат Фолля" проводятся электрофорез и физиотерапия. Эти методики в ходе практики показали на порядок большую эффективность по сравнению с квантовой или магнитотерапией. Имеющийся в приборе электрофорез избавляет пациентов от походов в поликлинику, ведь гораздо проще удобно устроившись дома, самостоятельно провести электрофизиотерапию для себя или своих близких.

Биосканер БИОРС - является относительно новой разработкой компании. Это комплекс для осуществления диагностики причины возникновения заболевания, проведения физиопроцедуры. Принцип работы "Биосканера" отличается от "Кабинета Фолля". Был разработан больше для упрощения работы врачей.

Среди дополнительных возможностей комплекса:

- более расширенная база диагнозов и назначений для лечения;

- расширена рефлексотерапия.

В Биосканер БИОРС вошли целый ряд профессиональных аппаратов, которые позволяют полноценно осуществлять диагностику , физиопроцедуры, назначать лечение гомеопатических препаратов.

Благодаря аппаратам БИОРС решают следующие задачи:

- тест на совместимость медицинских препаратов;

- диагностика наличия или отсутствия паразитов в организме, вирусов и радионуклидов;

- подбор диеты и продуктов питания опираясь на полученные в ходе диагностики данные о состоянии здоровья пациента;

- анализ состояния пациента на каждом этапе проведения лечебных мероприятий.