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→ Красивые губы зимой

Изо дня в день погода радует все меньше, что непременно отражается на внешности. В дополнительной защите от холода, снега и морозного ветра нуждаются волосы, кожа рук или лица, но и губ. Какие есть способы, сохраняющие их мягкими, без шелушения.
1. Регулярно - утром и вечером - нужно проводить массаж кожи губ с помощью мягкой зубной щеточки.
2. Использование пилинга для кожи губ. В косметических магазинах представлен широкий ассортимент отшелушивающих средств, предназначенных для губ. Использование такой процедуры, как пилинг, удаляет омертвевшие клетки кожи, сами губы становятся мягкими. Но если нет большого доверия магазинным скрабам, очень легко сделать очистку кожи губ в домашних условиях. Для этой цели подходят оливковое масло и сахар. Можно применить мед + сметана. Пилинг выполняют на ночь перед сном. После процедуры очистки на губы нужно нанести питательный бальзам.
3. Использование бальзама для губ. Выъодя на улицу нужно применять питательный бальзам или гигиеническую помаду. Этот маневр защитит кожу губ от непогоды, и убережет от соблазна облизывать губы на морозном воздухе.
4. Крем для губ спасает от потрескавшейся кожи губ. Отличным средством является крем "Пантенол". Он заживляет трещины и возвращает губам нежность.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:39

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