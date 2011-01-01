Есть мнение, что седые волосы появляются только в зрелом возрасте, но седина встречается у сравнительно молодых женщин. Некоторых женщин волнует вопрос, можно ли отсрочить появление седины, как с ней бороться?

Почему появляется седина?

Седина это чаще всего наследственный фактор. Некоторые начинают седеть только в 60 лет, а некоторые уже к 25 годам обзаводятся седыми волосами. Конечно, плохая экология, некачественные продукты и стрессы играют свою роль на появление седины, но основополагающим фактором остается генетика. Если с выпадением волос бороться сложно, то с сединой гораздо проще. Очень часто молодые женщины избавляются от седины очень просто - выдергивают. Но этот способ не решает проблему, ведь меланин, отвечающий за выработку пигмента работать больше не станет.

1. Окрашивание седины. В желании избавиться от седины можно пойти к колористу, который закрасит 25-30% волос. Дело в том, что домашние красители не всегда эффективны против седины. Лучшим решением станет салонное окрашивание. Проще всего покрасить волосы в оттенок, соответствующий натуральному. Есть сейчас безаммиачные краски для седых волос.

2. Требуется более тщательный уход за седыми волосами, так как они становятся жесткими. Сделать их эластичными, гладкими как шелк, помогут такие процедуры, как маски с морскими водорослями, растительными маслами, аминокислотами.