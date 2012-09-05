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→ Быстро жирнеют волосы? Какие способы избежать этого

Рекомендация мыть волосы раз в три дня для обладательниц жирных волос просто нереальна. Невозможно появляться в офисе или в общественном месте с жирнеющими волосами, так как из-за этой проблемы внешность в целом выглядит неопрятной. Но с другой стороны ежедневная мойка головы и их укладка феном доставляет в свою очередь не только неудобства, но и несут с собой усугубление проблемы - волосы жирнеют еще быстрее.
Избыточная сальность волос называется - себорея. Опасность себореи в том, что она делает волосы тоньше, отчего они преждевременно стареют и выпадают раньше времени.
Прежде, чем принимать меры по устранению сальности волос, ищут причину ее появления. Лучше всего в этом поможет консультация трихолога. Есть себорея наследственная, а есть приобретенная, и впервые может проявиться в подростковом возрасте.
У взрослого  человека сальность является признаком менопаузы, нарушения гормонального фона, вследствие стресса, нервной перегрузки.
Иногда достаточно наладить питание, чтобы волосы перестали покрываться жиром. Включают в рацион кисломолочные продукты, фрукты и овощи. Откажитесь от консервированной пищи, жирной, сладкой.
Следует выпивать в день достаточно воды, например, норма для взрослого человека 1,5 - 2 литра воды.
Моют быстро жирнеющие волосы следующим образом:
1. Промывают их прохладной водой;
2. Шампунь не в виде крема, а прозрачный;
3. Бальзам наносят на волосы только отступив 10 см от их корней.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 19:38

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