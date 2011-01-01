Гармонизирующая хирургия представляет собой область медицины, соединяющая науку и искусство. Наука, которая преображает образ человека, позволяя человеку приобрести более гармоничную и красивую внешность. Красота лица зависит от пропорции и гармонии этих пропорций, поэтому иногда ожидания пациентов не всегда совпадают с тем, что получается у хирургов в реальной жизни.Каждый день у пластического хирурга проходит практически одинаково и состоит из просьб сделать внешность такой же, как у Меган Фокс или Дженнифер Лопес или скулы как у Анджелины Джоли, либо подбородок такой же мужественный, как у Тома Круза. Конечно, это хорошо, когда человек видит свои недостатки, не сидит сложа руки, а пытается что-то изменить в своей внешности. Оказывается, у красоты есть свои законы, которые были сформированы еще Аристотелем и Леонардо да Винчи. Расстояние от бровей до линии роста волос, от бровей до основания носа, и от основания носа до подбородка должно быть тождественным. Ширина губ должна быть больше расстояния, чем расстояние между зрачками глаз.Для того, чтобы сделать внешность гармоничной, а значит и красивой, пластический хирург должен не только выполнять желания пациента сделать нос или подбородок, но выполнить круговую подтяжку лица или лифтинг шеи, воспользоваться лицевыми имплантатами либо филлерами, добавляя в некоторые места объем.