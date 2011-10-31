→ SOS-маски, которые помогут коже прийти в себя после праздников

Очень часто после новогодних праздников, нам приходится долго приходить в себя, поэтому требуются радикальные меры. Для этого можно отказаться от вредной пищи, запланировать фитнес тренировки и заняться вплотную улучшением состояния кожи.Несмотря на всю усталость, после новогодней ночи нужно обязательно смыть с лица всю косметику. Благодаря этой привычке на лице утром не будет высыпаний и воспаленных участков. Утром нужно обязательно умыться, применяя контрастное умывание, чередуя теплую и холодную воду.Даже если очень хочется очистить кожу, пока нужно отложить в сторону скраб или глиняную маску. Это касается тех, кто употреблял алкогольные напитки. Увлажнить кожу можно с помощью сыворотки, которая проникает в глубокие слои кожи и восстанавливает быстро водный баланс кожи.Избавиться от отечности в области глаз можно с помощью компрессов. Помогут охлаждающие гели и гидрогелевый патч сверху. Это позволяет мгновенно освежить взгляд.Идеальный вариант быстро увлажнить кожу - использовать альгинатную маску. Средства, нанесенные под гидрогелевую или альгинатную маску начинают работать быстрее. Это превосходный вариант тонизировать уставшую после праздников кожу. Мультимаскинг - это то идеальное решение, которое эффективно в нашем быстром ритме жизни. Мультимаскинг позволяет решать сразу несколько задач кожи. Для Т-зоны, например, используется себорегулирующая маска, для щек - питательная или увлажняющая, для кожи вокруг глаз - тонизирующая.