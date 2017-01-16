→ Как замедлить рост волос после процедуры бритья?

Когда речь идет о бритье ног, самое страшное, что случается - это пеньки темных волос, которые появляются сразу же после процедуры. Каким образом можно замедлить рост волос? Дело в том, что именно от состояния кожи зависит, как быстро на ней появятся волоски после бритья. Под слоем омертвевшей кожи очень часто незаметны волоски, которые примялись. Но после процедуры, верхний слой кожи сбривается и они выпрямляются, поэтому становятся заметными там, где раньше их не видели.

Что можно предпринять, чтобы замедлить рост волос после процедуры бритья?

Самое важное условие - это проведение пилинга перед бритьем. В этом помогут мочалка, скраб. Нужно тщательно оттереть мочалкой ноги или руки. После этого вы успешно сбреете тонкие волоски и грубые волосы будут подбриты максимально глубоко. Ноги теперь будут оставаться в два раза дольше гладенькими. Для идеального бритья нужно хорошо распарить кожу, от такого воздействия нежные покровы тела становятся эластичнее. Гель для бритья наносится круговыми движениями, дают время начать действовать, лезвие бритвы ополаскивают под струей горячей воды. Бреют волосы по направлению против их роста, так вы сможете долго наслаждаться красивыми ножками без надоедающих волосков.