Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, запах, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Гаджеты красоты, используемые для деликатной очистки кожи

Современные технологии развиваются семимильными шагами, и большое развитие они получили в индустрии красоты, когда каждый год на наш суд представляют новые гаджеты, призванные сохранять красоту женщин и мужчин. Сейчас даже не выходя из дома можно поддерживать красоту лица и тела. В этом помогут специальные инструменты, которые сделают кожу чистой, гладкой и бархатистой.

NuFace Trinity

Данный прибор помогает коже омолодиться. Он способствует разглаживанию морщинок и препятствует их появлению. Работает по принципу микро-электростимуляции кожи. Этим прибором пользоваться за один прием можно не более пяти минут. Курс - 3 месяца. Применяется NuFace Trinity 5 дней в неделю. Также в комплект входят гель, который наносится на лицо, после чего проводят прибором по его поверхности и спрей, позволяющий коже расслабиться после процедуры.

Bliss Pore-fector Gadget Kit

Данное устройство подходит всем, кто страдает из-за таких проблем на коже, как высыпания в виде черных точек, акне. Данный прибор "выбивает" из пор скопившиеся загрязнения. Это происходит посредством звуковых вибраций. Применение данного гаджета предотвращает появлений высыпаний.

Jonathan Beauty Water Purification System

Многие уже знают, что для умывания лица эффективнее всего использовать талую и даже минеральную воду. Но не все могут себе позволить такую роскошь. Для получения чистой воды в душе используются фильтры, к ним относится прибор-фильтр Jonathan Beauty Water Purification System. Данный прибор крепят к трубе водопровода и можно пользоваться каждый день.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 18:27

Новости медицины по теме:

  • Anti-age массажеры
  • Основные правила детокса для кожи лица
  • Ученые предложили бороться с перепадами давления при помощи "взрослой соск ...
  • Новые бьюти-гаджеты от Clarisonic
  • Новые технологии обеспечат раннюю диагностику рака ротовой полости

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия