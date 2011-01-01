→ Гаджеты красоты, используемые для деликатной очистки кожи

Современные технологии развиваются семимильными шагами, и большое развитие они получили в индустрии красоты, когда каждый год на наш суд представляют новые гаджеты, призванные сохранять красоту женщин и мужчин. Сейчас даже не выходя из дома можно поддерживать красоту лица и тела. В этом помогут специальные инструменты, которые сделают кожу чистой, гладкой и бархатистой.

NuFace Trinity

Данный прибор помогает коже омолодиться. Он способствует разглаживанию морщинок и препятствует их появлению. Работает по принципу микро-электростимуляции кожи. Этим прибором пользоваться за один прием можно не более пяти минут. Курс - 3 месяца. Применяется NuFace Trinity 5 дней в неделю. Также в комплект входят гель, который наносится на лицо, после чего проводят прибором по его поверхности и спрей, позволяющий коже расслабиться после процедуры.

Bliss Pore-fector Gadget Kit

Данное устройство подходит всем, кто страдает из-за таких проблем на коже, как высыпания в виде черных точек, акне. Данный прибор "выбивает" из пор скопившиеся загрязнения. Это происходит посредством звуковых вибраций. Применение данного гаджета предотвращает появлений высыпаний.

Jonathan Beauty Water Purification System

Многие уже знают, что для умывания лица эффективнее всего использовать талую и даже минеральную воду. Но не все могут себе позволить такую роскошь. Для получения чистой воды в душе используются фильтры, к ним относится прибор-фильтр Jonathan Beauty Water Purification System. Данный прибор крепят к трубе водопровода и можно пользоваться каждый день.