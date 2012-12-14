→ Какие используются технологии омоложения кожи лица?

В том, что внешность в жизни каждого человека играет основополагающую роль, сомневаться не приходится! Одетая в дорогую одежду женщина не может выйти в общество с неухоженной кожей лица. Для поддержки красоты и молодости кожи чаще всего пользуются косметическими средствами и современными технологиями, которые воздействуя на внутренние резервы организма, омолаживают. К популярным методикам омоложения относятся следующие процедуры:

1. Иглоукалывание. Это методика, в ходе которой кожа укрепляется, ведь под воздействием тонких иголок стимулируется кровообращение, активируется выработка коллагена, отвечающего за упругость кожных покровов.

2. Биоэнергетический массаж. Этот массаж проводятся с использованием ароматических масел и воска. Массаж препятствует обвисанию кожи лица, препятствует образованию морщин и способствует разглаживанию мелких морщинок. Проводится массаж с помощью точечной, классической или восточной техники.

3. Резонансная терапия. Омоложение осуществляется под воздействием электрических импульсов микроволнового диапазона. При регулярном проведении данных процедур цвет лица преобразовывается, становится румяным. В целом кожа становится более упругой и подтянутой.

4. Гелевые маски с лазером. Данный способ омоложения применяется во многих европейских странах. Процедура заключается в следующем: на кожу наносят гель с гидрокарбонантными анионитами, в геле при этом отсутствуют отдушки и красители. После этого на кожу воздействуют лазером. Данная процедура помогает снять напряжение лицевых мышц, кожа преображается и подтягивается.