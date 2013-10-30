→ Особенности в выборе перфоратора

В арсенале современного мужчины должен всегда присутствовать такой технический инструмент, как перфоратор. Что же представляет собой этот прибор? Устройство оснащено ударным механизмом, который без труда сверлит даже бетон. Найти качественный перфоратор довольно сложно. На рынке предоставлено много моделей различных производителей. Прежде всего нужно обратить внимание на мощный ударный механизм изделия. Чтобы долго не морочить себе голову в поиске нужного инструмента вы можете заказать и купить перфоратор в интернет-магазине.

Технические характеристики инструмента для сверления

В выборе качественного устройства для сверления нужно обратить особое внимание на его производительность. К ней можно с уверенностью отнести такие данные как:

мощность инструмента;

энергия удара;

частота ударов;

скорость вращения шпинделя;

режим работы.

Более мощная модель перфоратора поможет в сверлении отверстий различных размеров, что будет очень выгодно во время проводимого ремонта. Устройство с данной характеристикой будет задействовано в эксплуатацию на длительное время.

Одну из важных ролей в выборе технического прибора играет такой параметр, как энергия удара. Чем выше показатель такой величины, тем вы будете больше использовать прибор в различных работах.

Частота ударов инструмента является одним из главных показателей обуславливающих данную модель. От самой частоты зависит скорость бурения и сила удара.

Скорость вращения шпинделя занимает немаловажное место в выборе устройства. Параметр предполагает от 500-1500 оборотов в минуту в зависимости от качества используемого инструмента.

Прибор работает в одном, двух или трех режимах. Самый первый заменит обычную дрель, второй будет отличаться опцией ударного сверления, а а третий будет сверлить с ударным дроблением.

Вес перфоратора и его дополнительные качества

Вес агрегатов подразделяется на легкий, средний и тяжелый. Это от 2 до 10 кг.

Перед покупкой перфоратора не помешает знать и дополнительные его характеристики. Неплохо будет если аппарат имеет управляющую электронику. Она позволит без труда регулировать ударную мощность и скорость вращения. Хорошим показателем станет и встроенная защита от перенапряжения или перегрева. Предотвратить вращение заклинившего инструмента поможет механическая муфта. Реверс поможет в случае, когда агрегат заклинило вытащить сверло, поэтому его присутствие также необходимо.

При выборе модели перфоратора нужно уделить внимание качеству изделия и компании производителя. Особым спросом у покупателей пользуются торговые марки: Makita, Bosch, DeWALT, Интерскол и другие. Приобретая такой нужный технический инструмент для дома или производства, вы сделаете свой труд более качественным и быстрым, а также оградите себя от травм и увечий.