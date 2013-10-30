Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, запах, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Особенности в выборе перфоратора

В арсенале современного мужчины должен всегда присутствовать такой технический инструмент, как перфоратор. Что же представляет собой этот прибор? Устройство оснащено ударным механизмом, который без труда сверлит даже бетон. Найти качественный перфоратор довольно сложно. На рынке предоставлено много моделей различных производителей. Прежде всего нужно обратить внимание на мощный ударный механизм изделия. Чтобы долго не морочить себе голову в поиске нужного инструмента вы можете заказать и купить перфоратор в интернет-магазине

Технические характеристики инструмента для сверления

В выборе качественного устройства для сверления нужно обратить особое внимание на его производительность. К ней можно с уверенностью отнести такие данные как:

  • мощность инструмента;
  • энергия удара;
  • частота ударов;
  • скорость вращения шпинделя;
  • режим работы.

Более мощная модель перфоратора поможет в сверлении отверстий различных размеров, что будет очень выгодно во время проводимого ремонта. Устройство с данной характеристикой будет задействовано в эксплуатацию на длительное время.

Одну из важных ролей в выборе технического прибора играет такой параметр, как энергия удара. Чем выше показатель такой величины, тем вы будете больше использовать прибор в различных работах.

Частота ударов инструмента является одним из главных показателей обуславливающих данную модель. От самой частоты зависит скорость бурения и сила удара.

Скорость вращения шпинделя занимает немаловажное место в выборе устройства. Параметр предполагает от 500-1500 оборотов в минуту в зависимости от качества используемого инструмента.

Прибор работает в одном, двух или трех режимах. Самый первый заменит обычную дрель, второй будет отличаться опцией ударного сверления, а а третий будет сверлить с ударным дроблением. 

Вес перфоратора и его дополнительные качества

Вес агрегатов подразделяется на легкий, средний и тяжелый. Это от 2 до 10 кг. 

Перед покупкой перфоратора не помешает знать и дополнительные его характеристики. Неплохо будет если аппарат имеет управляющую электронику. Она позволит без труда регулировать ударную мощность и скорость вращения. Хорошим показателем станет и встроенная защита от перенапряжения или перегрева. Предотвратить вращение заклинившего инструмента поможет механическая муфта. Реверс поможет в случае, когда агрегат заклинило вытащить сверло, поэтому его присутствие также необходимо.

При выборе модели перфоратора нужно уделить внимание качеству изделия и компании производителя. Особым спросом у покупателей пользуются торговые марки: Makita, Bosch, DeWALT, Интерскол и другие. Приобретая такой нужный технический инструмент для дома или производства, вы сделаете свой труд более качественным и быстрым, а также оградите себя от травм и увечий.

Добавить в закладки:
Автор: admin, Вчера, 17:07

Новости медицины по теме:

  • Что представляет собой блендер погружной с насадками
  • Электрочайники, на чем основывается покупатель при выборе
  • Как проверить скорость подключения интернет-провайдера?
  • Отоскоп
  • Как можно выбрать женские часы

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия