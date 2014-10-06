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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Врачи раскрывают секреты, возвращающие вторую молодость

ще недавно сохранение молодости кожи и сам процесс избавления от уже хорошо заметных признаков старения казалось что-то из ряда вон выходящим. Без сомнения, женщины во все времена искали пути, которые бы поддерживали красоту лица и тела, применяя дары природы.
Все современные процедуры индустрии красоты направлены на то, чтобы выполнять качественное и комплексное воздействие. При этом, создавая новый образ, нужно позаботиться о поддержании в тонусе организма в целом, а для этого необходимо придерживаться здорового и активного образа жизни.
К процедурам омоложения относится техника установки нитей из саморассасывающегося материала полидиоксанон. Применяется методика трехмерного моделирования контуров лица нитями, которая позволяет вернуть прежние четкие контуры овала лица. На саму процедуру биоармирования уходит несколько часов и при этом операция не требует разрезов. Проводится под местной анестезией.
Благодаря мезотерапии, как классической, так и кислородной или безинъекцинной, коррекции подлежат разные участки лица. Мезотерапия помогает справиться с возрастными изменениями на лице и убрать морщины.
Вернуть коже молодость и красоту смогут следующие процедуры: плазмолифтинг, биоревиталицзация, контурная коррекция морщин, ботокс и и комплексные процедуры, направленные на уход за кожей лица мужчин и женщин.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 19:01

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