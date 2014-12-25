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→ 5 мифов и маммопластике, в которые многие верят

Пластическая операция продолжает набирать популярность и каждая женщина смотря на свое отражение хоть раз в жизни задумывалась об изменении формы или размера молочных желез. Однако, данная деликатная тема окружена слухами и мифами, а где найти достоверную информацию не известно.
Итак, с какими вопросами сталкиваются женщины, перед тем, как решиться на маммопластику?
1. После маммопластики запрещено кормить грудью. На самом деле это не является препятствием ГВ, так как имплантаты устанавливаются под мышцу и с молочной железой не контактирует. Это означает, что кормлению ребенка грудью ничего не мешает, не несет угрозы здоровью мамы и ребенка.
2. Имплантаты влияют на чувствительность молочных желез. В послеоперационный период грудь действительно теряет чувствительность, но длится это порядка 5-7 дней. После операции образуется большой отек, который задевает железистую, костную, ткань, нервные окончания, которые влияют на чувствительность. Но по прошествии раннего послеоперационного периода чувствительность восстанавливается.
3. Возможно увеличение груди безоперационно. Без сомнения, ни один крем не способен соревноваться с маммопластикой. Довольно часто пластические хирурги выполняют липофилинг, когда путем забора жировой ткани пациентки ей увеличивают объем груди. Но в этом случае возможно увеличение грудных желез только на 1 размер.
4. Грудь может быть абсолютно люого размера? Это неправда. Выбор имплантатов очень большой, и зависит он параметров пациентки. Учитываются ее рост, вес, форма телосложения, размер грудной клетки и уровень железистой ткани. Если у женщины грудь первого размера, а она желает иметь 4 размер, то врач отказывает. По крайней мере на первом этапе.
5. Есть мнение, что маммопластика ведет к раку молочной железы. Исследования американских ученых показали, что риск развития рака молочной железы у тех, кто прошел через маммопластику такая же, как у тех, кто не делал операцию.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 18:46

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